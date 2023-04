Jahrelang, so schildert es SV-Vorsitzender Stefan Kech im Gespräch, sei der Bau eines Kunstrasens kein Thema gewesen. „Wir haben eigentlich immer gesagt, wir machen das nicht“, so Stefan Kech, der dem SV seit knapp einem Vierteljahrhundert vorsteht. Denn der Rasenplatz war bisher in einem guten Zustand und profitierte von einem wasserdurchlässigen Untergrund. Zudem scheuten die Mitglieder und der Vorstand die hohen Investitionskosten. Denn anders als andere Kommunen ist Wutach nicht in der Lage, hohe Zuschüsse zu gewähren. Der Sommer 2022 aber änderte alles. „Wir haben für ein großes Turnier im Juli nochmals ordentlich gewässert“, erinnert sich Stefan Kech. Aufgrund der Hitzewelle, der Trockenheit und der damit verbundenen Wasserknappheit habe die Gemeinde aber gemahnt, sparsam mit der Ressource umzugehen. Das Resultat: Innerhalb kürzester Zeit hatte sich der grüne Rasen in eine gelbe, vertrocknete Fläche verwandelt. „Früher hat man gesagt, man baut Kunstrasenplätze vor allen Dingen wegen der Wintermonate“, so Stefan Kech. Nun zeigt der Klimawandel deutlich, dass auch für den Sommer aufs künstliche Grün gesetzt werden muss. Hinzu kommt, dass die meisten Vereine eine solche Anlage längst haben.

„Vergleichbarkeit schafft Unzufriedenheit“, sagt Stefan Kech mit Blick auf die Jugend, die in einer Spielgemeinschaft mit Döggingen trainiert. Auch die laufenden Kosten für den Rasenplatz sind nicht zu unterschätzen: Bis zu 4000 Euro für Wasser jährlich, 2000 Euro für Sand sowie 1200 Euro für Kunstdünger.

Nach den Erfahrungen im vergangenen Sommer hat der Vorstand im November 2022 einen Kostenvoranschlag eingeholt: Für 550.000 Euro (brutto) ließe sich der Platz realisieren. Mit Eigenleistung, so die erste Schätzung, reduziere sich die Summe um 100.000 Euro. Kech rechnet zudem mit einem Zuschuss des Badischen Sportbundes in Höhe von 80.000 Euro. „Das ist der höchstmögliche Förderbetrag, den werden wir wohl auch bekommen.“

Aber: Üblicherweise legen die Kommunen die gleiche Summe nochmals oben drauf. „Das ist in Wutach nicht zu erwarten“, so Stefan Kech. Auch große Firmen, die mit hohen Summen als Sponsoren auftreten können, hat Wutach nicht zu bieten, auch wenn die ortsansässigen Betriebe sicherlich unterstützen werden.

Ärmel hochkrempeln

Und so heißt es für die Mitglieder des SV Ewattingen Ärmel hochkrempeln: „Die nächsten zehn Jahre ist dann nicht die Frage, ob wir eine Veranstaltung machen, sondern wann“, sagt Kech mit Blick auf die zu bedienenden Kredite. Der SV mit rund 380 Mitgliedern engagiere sich ohnehin stark im Ort und organisiere Veranstaltungen, die Geld in die Kasse spülen.

Auch werde man symbolische Rasenquadratmeter an die Bevölkerung verkaufen – kurz: Kech ist überzeugt, dass der Verein das Projekt stemmen kann. Die Grundstimmung sei positiv, an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung werde man das endgültige Votum einholen. Dann gehe es an die Finanzierung. Läuft alles nach Plan, soll mit dem Bau direkt nach der Saison 2024 begonnen werden. Ein Jahr später feiert der SVE sein 75-jähriges Bestehen. „Wenn der Kunstrasenplatz dann fertig ist, wäre das natürlich toll“, sagt Kech.