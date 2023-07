Betrachtet man ein Kunstwerk, so stellt sich oftmals die Frage danach, wie es entstanden ist und was im Künstler oder in der Künstlerin im Prozess der Entstehung vor sich gegangen ist. Malerin Carmen Baumgärtner aus Ewattingen antwortet spontan: „Erstaunlicherweise sieht das Ergebnis oft anders aus, als ich es mir zuerst vorgestellt hatte. Ein Bild entwickelt und verändert sich während der Arbeit ständig. Das ist meine Motivation.“

In ihren Werken spiegelt sich ihr Verhältnis zur Kunst und zur Natur wieder. Die gebürtige Ewattingerin malt Grußkarten und Aquarelle, die sie bereits bei verschiedenen Anlässen in der Region ausgestellt hat. Die Malerei ist ihre große Leidenschaft.

Nach der Schulzeit, als junge Erwachsene, sei das Malen bei ihr zunächst in Vergessenheit geraten, erinnert sich Carmen Baumgärtner. Vor einigen Jahren dann die Wende – sie kaufte erstmals wieder Aquarellfarben, um mit ihren drei Kindern etwas zu gestalten. Schnell merkte sie, wie sie selbst aus der Malerei neue Kraft für den Alltag schöpfen konnte und wie schön es war, wenn sich ein Motiv entwickelte und sie dieses selbst beeinflussen konnte. Das war ihre maßgebliche Motivation, weitere Bilder zu malen. Sie probierte die verschiedenen Farben und Techniken aus und eignete sich vieles selbst an.

Viele kleine Motive und Kalender

Carmen Baumgärtner malt mit Aquarellfarben, Pastellkreiden, Ölpastellkreiden, Acrylfarben und Kohle. Die Ölfarben musste sie zur Seite legen, bedauert sie, denn die benötigten Malmittel und das Terpentin hätten ihr gesundheitlich nicht gut getan. Die großen Bilder malt sie deshalb hauptsächlich mit Aquarellfarben in verschieden Konsistenzen, um die Farben auch intensiver auftragen zu können.

Ihr Bezug zur Natur zeigt sich auch in ihren Werken. Diese sind alle inspiriert von der Natur und in vielfältigen Farben gestaltet, so, wie sich ihr Lebensraum von seiner farbigsten Seite zeigt. Manchmal sind es Momentaufnahmen von einem Spaziergang oder im Garten, die ihr im Gedächtnis bleiben, manchmal eine Fotografie. Außer den größeren Bildern malt die Künstlerin viele kleine Motive, hauptsächlich Blumen, kleine Landschaften und Engel, für individuelle Grußkarten. Seit mehreren Jahren gibt es einen Tischkalender mit Motiven der 50-jährigen Künsterin, den sie drucken lässt. Das Malen ist inzwischen ein wesentlicher Teil in Carmen Baumgärtners Leben. Gemalt wird hauptsächlich abends, zu Hause in der Stube. Die Liebe zur Natur mit Spaziergängen über heimatliche Felder oder durch die Wutachschlucht sind ihre Inspirationsquellen. „Die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit des Jahresablaufs und der Pflanzen faszinieren mich – sie spiegeln doch auch unser Leben“, erzählt die Künstlerin. Seit Anfang Mai sind im Servicehaus Sonnenhalde in Blumberg Bilder der Künstlerin ausgestellt. Damit will es das Pflegeheim seinen Bewohnern ermöglichen, Kunst zu erleben, ohne das Haus zu verlassen. In der Stadtschür in Stühlingen präsentierte Carmen Baumgärtner während der Gartentage des Schwarzwaldvereins auch ihre Grußkarten.