Der SV Ewattingen bietet ein sportliches Wochenende. Nicht nur, dass die Fußballspiele in der Ligapause um den Wanderpokal auch für die Zuschauer ein Ereignis waren. Auch bei der 1. Schwarzwald-Meisterschaft im Seilziehen wurden die Kräfte gemessen. Eine Riesengaudi war es allemal, das Seilziehen. Die Jüngsten konnten auch nach dem Ende des Wettbewerbs nicht genug kriegen und zogen sich gegenseitig über den Platz. Am Sonntag stand Jugendfußball auf dem Programm.

Der Wutach Cup in Ewattingen ist kein Grümpelturnier, sondern ein renommiertes und willkommenes Kräftemessen von aktiven Fußballmannschaften in der Ligapause. Acht Mannschaften aus den Kreisklassen B und A kämpften in spannenden Spielen beim 6. Wutach-Cup um den Wanderpokal. Im Finale gegen den SV Mundelfingen köpfte Michael Beringer vom SV Ewattingen zum 1:0-Endstand. Der Pokal bleibt zum ersten Mal im Dorf. Platz drei erkämpfte sich der SV Grafenhausen im Elfmeterschießen gegen den SV Dillendorf.

„Es war ein gelungener Tag – sehr fair, es gab keine Vorfälle“, lautete das Resümee des SVE-Vorsitzenden Stefan Kech. Und er sieht das Ergebnis als gutes Omen für die kommende Saison. „Sie haben ein Ziel und sie sind gut drauf, der SV Ewattingen brennt darauf zu zeigen, was er kann“ ergänzte er.

Die Ewattinger fahren Wasserski bei der Wutachmühle, wenn der Schnee fehlt, dann messen sie sich eben im Gras-Ski Fahren – die Ideen gehen ihnen nicht aus. Und nach dem Fußball nahmen alle das 30 Meter lange Seil in die Hände.

„Pull“, so lautete der Startbefehl von Stefan Kech und los ging die 1. Schwarzwaldmeisterschaft im Seilziehen mit jeweils vier Mann auf beiden Seiten, beziehungsweise vier Frauen, denn zwei Damenmannschaften hatten sich unter dem Jubel der Menge eingefunden. Frei nach dem Motto „Die Letzten werden die Ersten sein“ zeigten die Starken Bären vom FC Hüfingen Technik und Stärke. Beim Fußball kamen sie auf Platz 8, beim Seilziehen holten sie das 30-Liter Bierfass als Sieger.

Am gestrigen Montag drehte sich nochmals alles um den Fußball. Dabei kam der Nachwuchs zum Zug. Es spielten die E-, D- und A-Junioren gegen Riedböhringen und Donaueschingen. Der SV Ewattingen bewirtete zum Handwerkerhock und zur Musik von der Band Most.