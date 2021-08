von Yvonne Würth

Wo sich die Bereiche von Landwirtschaft und der Jagd überschneiden, gibt es entweder Konflikte oder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Der Stühlinger BLHV-Vorsitzende Wilfried Kaiser (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) setzt auf die Zusammenarbeit und traf sich an fünf Abenden zu Gesprächen mit Landwirten und Jägern.

Wilfried Kaiser, BLHV-Vorsitzender, setzt auf Zusammenarbeit und Kommunikation. | Bild: Yvonne Würth

Einig waren sich die Anwesenden darüber, dass das Aufstellen von Zäunen nur das Verschieben von Wildschaden bedeutet, nicht das Vermeiden. Dazu komme die intensive tägliche Pflege, wofür es gerade in der Erntesaison keine freien Kapazitäten gibt. Am sinnvollsten wäre es dagegen, den Wald einzuzäunen, dies bedeute allerdings ein nicht erlaubtes Gattern.

Sebastian Zeidler aus Wangen hält ein Rehkitz in den Armen, welches er vor der Mahd aus dem Feld gerettet hat. Die Grasbüschel sollen verhindern, dass das Rehkitz nach Mensch riecht, denn dann wird es von der Ricke nicht mehr angenommen. | Bild: Wilfried Kaiser

Deshalb bleibe nur der Einsatz von Drohnen übrig. Auch das Schneiden von Schuss-Schneisen als Versuch, den Wildschaden zu regulieren, wurde angesprochen. Hierbei sei zu beachten, diese quer und nicht längs durch das Feld zu schneiden. „Von den Jägern wird dann erwartet, dass sie einen Ansitz einrichten und präsent vor Ort sind“, ergänzte Wilfried Kaiser. Landwirt Joachim Kramer aus Mauchen befürchtet einen Engpass während der Erntezeit, wenn jeder Landwirt seine Felder zum Schutz der Rehkitze mit Drohnen überfliegen lassen möchte, bevor die Mähdrescher fahren. Zeitlich sind alle Landwirte gleichermaßen auf das Wetter angewiesen.

Erfolgreich bei der Suche nach jungem Wild, bevor die Mahd beginnt, war Lausheims Jagdpächter Eduard Held. Das Rehkitz wird bei der Rettung nur mit Handschuhen berührt, damit es nicht nach Mensch riecht und die Ricke ihr Junges verstößt. | Bild: Wilfried Kaiser

Der Einsatz von Drohnen in Stühlingen wird gerade vorbereitet, zwei junge Männer machen gerade den Drohnenführerschein (wir berichten darüber noch). Bis dahin wird eine Wärmebildkamera eingesetzt, die zwischen 4 und 6 Uhr morgens versteckte Rehkitze ausfindig machen kann, danach ist es zu warm für genaue Werte.

Afrikanische Schweinepest im Vormarsch

Dass die ASP, kurz für Afrikanische Schweinepest bereits im Hausschweinbestand angekommen ist, betreffe nicht nur die Schweinehalter, betonte Wilfried Kaiser: „Egal, ob Ernte ist oder nicht, wenn die ASP da ist, dann muss der Bereich ruhen und wird zum Sperrbezirk. Dann besteht für sechs bis acht Wochen ein Betretungsverbot, das Ausmaß muss man sich überlegen!“ Er forderte deshalb, die Wildschweinpopulation müsse zwar nicht ausgerottet werden von den Jägern, aber dezimiert. Die ASP ist eine Virusinfektion bei Tierarten der Echten Schweine, ähnlich der Klassischen oder Europäischen Schweinepest, die Erreger sind aber nicht verwandt. Die Krankheit ist keine Zoonose, also nicht auf den Menschen übertragbar. In Deutschland wurde die Krankheit zum ersten Mal im September 2020 festgestellt, seit Mitte Juli 2021 wurde die ASP erstmals bei Hausschweinen in Brandenburg festgestellt.

Drückjagd am 27 November

Erstmals findet am 27. November eine hegeringübergreifende Drückjagd in Stühlingen statt. Bisher konnte bei Drückjagden das Wildschwein in andere Gebiete flüchten. Da diese große Drückjagd viel effektiver sei, überwiege der Erfolg den großen organisatorischen Einsatz. Im Landkreis Tuttlingen wird dies seit zwei Jahren erfolgreich praktiziert. Die Bevölkerung wird gebeten, an diesem letzten Samstag im November Rücksicht zu nehmen und nicht für die Hobbygestaltung oder das Gassi gehen den Wald zu betreten. Aus Sicherheitsgründen wird in den Jagdrevieren, die an stark befahrene Straßen angrenzen, auf die Drückjagd verzichtet. „Die Landwirtschaft braucht die Jäger und möchte diese bei Laune halten“, weiß Wilfried Kaiser aus eigener Erfahrung. Der Informationsfluss zwischen beiden Parteien sei wichtig, mit dazu gehört auch, bei „Hot Spots“, wo Wildschweine gesichtet wurden, die Flurstücknummer zu melden. Auch der revierübergreifende Schuss werde verpflichtend.

Zahlen Wie Thomas Bendel von Stadtbauamt und Bauleitplanung Stühlingen informiert, ist Stühlingen die größte Flächengemeinde im Landkreis Waldshut mit rund 9.300 Hektar, davon sind 8.800 Hektar bejagbare Fläche. Die Stadt Stühlingen betreut im Auftrag der Jagdgenossenschaft 15 verpachtete Jagdreviere, zusätzlich sind noch drei Eigenjagende von größeren Landbesitzern auf dem Stadtgebiet vorhanden.

In einem der Stühlinger Jagdreviere ist eine erste Kündigung eingegangen, ab März 2022 müssen hier bezahlte Jäger eingesetzt werden. Dieses Geld geht den Jagdgenossen ebenso ab, wie beim Feldwegebau. „Und der Landwirt hat keine Chancen, den Wildschaden erstattet zu bekommen“, schloss Wilfried Kaiser. „Wir müssen schauen, dass es funktioniert.“