von Yvonne Würth

Zur ersten Hauptversammlung nach drei Jahren Corona-Zwangspause hat sich die Feuerwehrabteilung Weizen getroffen. Die Berichte von Schriftführer Markus Isele umfassten die Jahre 2019 bis 2022. Zu den größten Einsätzen gehörten der Brand in Eberfingen im März 2020, das Hochwasser in Lausheim im August 2020, das Jahrhunderthochwasser in Grimmelshofen im Juli 2021 und der Großeinsatz beim Brand der Firma BSP Hochtal in Mauchen im Juni 2022.

Außerdem rückten die Kameraden regelmäßig bei Waldarbeiter-Feuern und Alarmen diverser Brandmeldeanlagen aus und waren beim Verladen von Hilfsgütern für die Ukraine bei der LOG Stühlingen dabei. Die Herbstabschlussprobe fand gemeinsam mit der Abteilung Schwaningen statt, angenommen wurde ein Brand mit Verletzten und Vermissten im Rohbau von Christoph Burger in Schwaningen. Die Viertklässler der Grundschule Weizen durften die Feuerwehrabteilung besuchen, Einnahmen erzielten die Kameraden bei der Alteisensammlung und mit der Bewirtung beim Narrenbaumstellen.

Jeden Alarm ernst nehmen

Abteilungskommandant Maximilian Handke zeigte sich zuversichtlich für das Jahr 2023. Es soll neben dem regulären Probenbetrieb auch ein Ausflug geplant werden, er nimmt Wünsche und Vorschläge gerne entgegen. Stadtkommandant Gerhard Pfeifer informierte die Kameraden über den geplanten Einsatz der Sirenen für Katastrophenfälle. Dass jeder Alarm ernst genommen werden soll, um schnelle Hilfe für die Bevölkerung zu bringen, legte er den Kameraden ans Herz.

Auch die Atemschutzgeräteträger tragen Verantwortung und müssen die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen können: „Wir machen keinen Spaß. Wenn wir in einen Einsatz gehen, dann richtig. Wir retten Leben, wir retten Hab und Gut von den Leuten und wir arbeiten wirklich hart.“ Wer weniger als 80 Prozent Probenbesuch vorweist, habe nichts am Einsatzort verloren: „Denkt bitte immer daran: Alles, was wir machen, muss schnell, sicher und zuverlässig funktionieren, die Leute verlassen sich auf uns.“ Mehr Eifer und eine größere Mannschaftsstärke bei Proben wie der Abschlussprobe in Schwaningen wünschte er sich abschließend. Grußworte überbrachten auch Ortsvorsteherin Gaby Fischer und der Schwaninger Abteilungskommandant Christoph Burger.