Stühlingen (pm/sav) Die erste Info-Veranstaltung der Stadt Stühlingen in Kooperation mit der Energieagentur Südwest zu kommunaler Wärmeplanung und Gebäudeenergiegesetz (GEG) ab 2024 ist auf große Resonanz gestoßen. Wie die Stadt in einer Mitteilung informiert, besuchten mehr als 70 Bürger die erste Veranstaltung „Wärmewende: Unsere Zukunft in Stühlingen“ der Wärmewende-Kampagne in der Ehrenbachhalle Weizen.

Jan Münster, Geschäftsführer der Energieagentur Südwest, stellte die Ergebnisse des Integrierten Klimaschutzkonzepts des Landkreises Waldshut vor. Diese zeigen laut der Mitteilung deutlich, dass die privaten Wohngebäude die meiste Wärme benötigen und dass der Faktor Heizen und Warmwasser viele Treibhausgasemissionen verursacht. „Stühlingen kann die Wärmewende nur realisieren, wenn die Privathaushalte ihren persönlichen Beitrag leisten. Das Potenzial ist enorm. Ohne die Mithilfe jeder und jedes Einzelnen erreichen wir die Klimaneutralität bis 2040 nicht“, schlussfolgerte Münster laut der Pressemitteilung der Stadt Stühlingen.

Die Lösungsmöglichkeiten liegen laut der Mitteilung der Stadt Stühlingen bei der Sanierung der privaten Wohngebäude und der Umstellung auf erneuerbare Energien beim Heizen und der Warmwassererzeugung: „Wie viel Energie ein Gebäude beim Heizen verbraucht, hängt stark von der Dämmung ab. Sanierungsmaßnahmen wie das Dämmen der Wände oder Decken oder der Austausch von Fenstern und Türen steigert die Effizienz, es braucht weniger Energie zum Heizen“, erläutert Münster. Die Ergebnisse des Integrierten Klimaschutzkonzeptes zeigen, dass im gesamten Landkreis der Energiebedarf für Wärme durch Sanierungen um 18 Prozent gesenkt werden kann. Das Einsparpotenzial bei der Umstellung auf Erneuerbare Heizlösungen sei laut Münster noch deutlich größer: Wenn die Abwärme von Unternehmen genutzt und in ein Wärmenetz eingespeist würde, ließe sich der Energiebedarf um weitere 31 Prozent senken. Würden die Bewohner des Landkreises Waldshut auf Umweltwärme, also Wärmepumpen, umstellen, könnte der Energiebedarf für das Heizen und die Warmwasseraufbereitung um weitere 50 Prozent gesenkt werden. 2019 gab es im Landkreis Waldshut rund 411 Wärmepumpen, insgesamt gibt es rund 40.000 Wohngebäude im Kreis.

Die Nutzung von Biomasse wie Pellets oder Hackschnitzel ist ebenfalls eine erneuerbare Heizlösung. Allerdings ist Biomassepotenzial im Landkreis bereits ausgenutzt. Münster: „Der Wärmebedarf in Stühlingen kann durch Sanierungen, den Wechsel auf erneuerbare Energien und der Realisierung von Wärmenetzen gesenkt werden.“ Bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen oder der Erneuerung der Heiztechnik unterstützt die Energieagentur Südwest Privathaushalte mit einer Beratung. Hier könne auf das individuelle Privatgebäude eingegangen und die beste Lösung gefunden werden. Die Beratungen finden in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale statt. Der Eigenanteil beträgt aufgrund von Bundesförderungen 30 Euro.

Münster referierte auch zum Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Fossile Heizungen könnten so lange genutzt werden, bis keine Reparatur mehr möglich ist. Allerdings empfiehlt er, frühzeitig auf eine Heizung mit erneuerbaren Energien zu setzen, da es eine Förderung von 30 Prozent beim Umstieg gibt sowie einen 20-Prozent-Geschwindigkeitsbonus bis Ende 2028 beispielsweise für den Austausch von Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- und Gasheizungen, die mindestens 20 Jahre alt sind.