von sk

Einer Familie mit zwei Kindern aus Ewattingen sind vermutlich in der Nacht von 28. auf 29. April drei Meerschweinchen und zwei Kaninchen gestohlen. Der Verlust der Haustiere sei vor allem für die Kinder sehr schmerzhaft, berichtet die Familie dieser Tageszeitung. Man wolle sich nun an die Öffentlichkeit wenden, um andere Familien mit Tieren zu sensibilisieren und zu warnen.

Was passiert war

Die drei Meerschweinchen und zwei Kaninchen (Rasse Zwerg-Widder) waren über die Nacht im verriegelten Außenstall im Freigehege beim Haus der Familie in Ewattingen untergebracht. Wie an jedem frühen Vormittag wollten die Kleintierfreunde auch an diesem 29. April den Außenstall entriegeln, um den Tieren den Zugang zum Freigehege zu ermöglichen.

Stühlingen Gemeinsam für Tiere engagiert sind das Tierheim in Löffingen und die Stadt Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bestürzung war an diesem Morgen dann groß, als festgestellt werden musste, dass mehrere Türen des Außenstalls weit geöffnet und alle fünf Tiere verschwunden waren. Zunächst habe man gedacht, die Tiere wären Opfer eines Wildtieres, zum Beispiel eines Fuchses, geworden. Da aber weder Löcher im Zaun noch Kampfspuren oder Blut- und Fellreste gefunden wurden, habe man diese Möglichkeit ausschließen können, beschreibt die Mutter die Situation. Außerdem hätte ein Fuchs zwar vielleicht alle fünf Tiere totgebissen, aber sicherlich nicht alle, ohne Spuren zu hinterlassen, gefressen oder in seinen Fuchsbau geschleppt. Auch dürfte es einem Wildtier unmöglich gewesen sein, die Holztüren des Außengeheges zu öffnen.

Hoffnung schwindet

Die einzige Erklärung für das Verschwinden der Meerschweinchen und Kaninchen sei deshalb: Die Tiere wurden gestohlen. Der mutmaßliche Diebstahl wurde auch bei der Polizei angezeigt. Die anfängliche Hoffnung, die tierischen Gefährten wieder zu finden, ist bei der Familie mittlerweile geschwunden. Durch die Schilderung des Vorfalls möchte die Familie nun andere Kleintierbesitzer warnen .