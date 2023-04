Der Kirchenchor Stühlingen hat Rückblick auf vier Jahre gehalten. Die Vorsitzende Rosi Hotz hatte die Hauptversammlung und das Eingangslied von Pater Anselm Grün unter das Motto „Ansteckend fröhlich“ gestellt: „Es zeigt uns, dass man in allem das Wirken des Schöpfers und seiner Liebe zu allen Menschen spüren kann.“ Das Beisammensein in der Probe sah sie als Tanken von Freude an: „Wir sind eine frohe Truppe und gehen nach jeder Probe erfüllt und zufrieden nach Hause.“

Neben dem Gedenken an Gestorbene erinnerte Rosi Hotz auch an drei schmerzhafte Abschiede: von den Franziskanerinnen, von den Patres und den Abschiedsgottesdienst mit Bruder Stephan. Erfreut hingegen begrüßte sie die neue Dirigentin Luba Kreynts und die neue Sängerin Gabriele Machozcek.

In der Rückschau erinnerte Rosi Hotz an die Zwangspause und das goldene Priesterjubiläum von Pfarrer Bernd Zimmermann als ersten Auftritt im Oktober 2022. Schriftführerin Jutta Buttle zählte 25 Proben und elf Auftritte. Dass die Kasse nun über die Verrechnungsstelle geführt werde, erläuterte Kassiererin Gabriele Würth. Ehrungen fanden in der Corona-Zeit teils intern statt: Renate Kistler ist seit mehr als 50 Jahren aktive Sängerin, Hermann Teufel seit mehr als 40 Jahren, Gabriele Würth und Hanni Mach 25 Jahre.

Im Ausblick gab die Vorsitzende Rosi Hotz Termine bekannt. Der Kirchenchor Stühlingen singt in der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr und im Ostersonntags-Gottesdienst um 10.30 Uhr. Am 20. Mai schließt sich der Kirchenchor Stühlingen den Sängern des Kirchenchors Eggingen an beim Diözesanmusiktag in Freiburg. Auf Konzertreise geht es am 30. Juli. Auf dem Weg nach Bregenz zur Seebühne, wo die Sänger Karten für „Madame Butterfly“ haben, werden sie in einem Gotteshaus selbst singen. Die Hauptversammlung wurde mit Liedern beschlossen, von Luba ­Kreynts am Klavier begleitet.

Der Kirchenchor Stühlingen und die Vorsitzende Rosi Hotz sind unter Telefon 07744 1037 und per E-Mail unter rosihotz@t-online.de zu erreichen.