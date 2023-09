Wutach – Drei Jahre lang fand sich für die kleine Grundschule in Ewattingen keine neue Leitung. Dann hat sich Marco Johner aus Bonndorf beworben. Fürs Schulamt ein „Geschenk der Götter“. Als solches betitelte Schulamtsleiter Rudolf Schick den 37-jährigen Bonndorfer bei der Amtseinführung am Donnerstagvormittag. „Sie waren mir bis zu Ihrer Bewerbung unbekannt“, gestand Schick. Umso mehr habe ihn Johners Interesse an der Grundschule in Ewattingen gefreut.

Vor seiner Ernennung als Rektor war Johner zehn Jahre lang an der Gemeinschaftsschule in Albbruck tätig, wohnte jedoch weiterhin in seiner Heimatgemeinde. „Ich bin auch während meines Studiums gependelt“, sagt Johner im Gespräch. Zu stark sei er mit seiner Heimat verbunden, um den Wohnort aufzugeben, in dem er sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagiert.

Das ist auch Rudolf Schick aufgefallen. Noch nie habe er einen Lebenslauf gesehen, in dem die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten länger ist, als die der beruflichen Stationen. Johner ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, der Kolpingfamilie und außerdem Narrenrat bei den Pflumeschluckern. Er kickt bei den Alten Herren des SV Gündelwangen und spielt Volleyball im TuS Bonndorf. „Sie sind ein Kind der Region“, so Schick. Und dieses „Kind“ hat nun selbst eins – die einjährige Clara, die der Amtseinführung nebst ihrer Mama folgte. Mehr Zeit für die eigene Familie und der Reiz einer Schulleiterstelle waren die hauptsächlichen Gründe für Johner, sich für die Grundschule Wutach zu entscheiden. Und das, obwohl sie zu den kleinen im Landkreis zählt. 34 Kinder besuchen die Einrichtung, gerade mal neun Kinder wurden in diesem Schuljahr eingeschult.

Wo andere Einführungsfeiern in Hallen oder Aulen stattfinden, reicht in Wutach ein Klassenraum, um neben den drei Kolleginnen, zwei Elternvertreterinnen und Rudolf Schick auch Platz für Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer und Schulamtsdirektor Helios Scherer zu bieten. Und natürlich für die Kinder, die für den neuen Rektor ein Lied sangen und ein Gedicht vortrugen. Ein buntes Geschenk hat es außerdem gegeben. Im Eingangsbereich hängt ein selbst gestaltetes Plakat: „Willkommen Herr Johner“ haben die Kinder gemalt.

„Für mich ist die Größe der Schule gerade reizvoll“, sagt Johner. An kleinen Schulen könne man viel bewegen. Zudem gebe es zumindest aus der aktuellen Landesregierung heraus keine Signale, die kleinen Grundschulen zu schließen. Auch das pädagogische Konzept habe ihm – aus der Erfahrung der Gemeinschaftsschule heraus – gut gefallen. In Wutach werden die Kinder jahrgangsübergreifend in sogenannten Familienklassen unterrichtet. Freies Lernen und die individuellen Fähigkeiten der Kinder stehen dabei im Vordergrund. Was bei Jugendlichen in der Gemeinschaftsschule ab und an zu Konflikten führe, klappe bei den jüngeren Kindern gut, so Johners erster Eindruck. Und sollte es dennoch mal nicht so gut laufen, könnte das Geschenk von Rudolf Schick helfen. Der überreicht dem Schulleiter das Buch „Notsignale aus dem Klassenzimmer“.

Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer ist ebenfalls froh, dass sich nach einer längeren Interimszeit ein neuer Schulleiter gefunden hat. Die Grundschule habe ein interessantes Schulkonzept und gleich nächstes Jahr stehe eine Herausforderung an: Dann werden nämlich nicht neun, sondern 24 Kinder eingeschult. Auch freue sich Pfliegensdörfer, dass er mit Marco Johner ein ihm wichtiges Anliegen angehen könne: Die Grundschule in Ewattingen soll Naturparkschule werden.