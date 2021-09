von Yvonne Würth

Abenteuer und Erlebnisse gab es für die Kinder beim Ferienprogramm Stühlingen mit Jasmin Müller. Zu den schönsten Erinnerungen der Kinder gehört nun die Fahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug. Dieses Jahr durfte sich jedes Ferienkind nur zwei Angebote aussuchen beim Stühlinger Ferienprogramm.

Auf dem Bauernhof

Einen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof gab es für die Kinder beim Ferienprogramm in Stühlingen mit Sozialpädagogin Jasmin Müller. Nach dem Streicheln und Füttern der Kühe genossen sie das freie Toben. Die Sozialpädagogin Jasmin Müller freut sich auch unter dem Jahr über Nachfragen im Internet (www.kinderstark.com).

Bei der Feuerwehr

Abenteuer und Erlebnisse gab es für die Kinder beim Ferienprogramm Stühlingen. Die Erwachsenen bei der Feuerwehr-Aktion (von links): Sozialpädagogin Jasmin Müller, Abteilungskommandant Lausheim Frank Kech, Christian Brudder und Christoph Reichle. | Bild: privat

Dass das Erkunden der Feuerwehr Lausheim in den Ferien dabei sein muss, war vielen Kindern klar. Neben Informationen, was ein Atemschutzgeräteträger leisten können muss, gab Abteilungskommandant Frank Kech auch einen Einblick in das Fahrzeug inklusive der begehrten Fahrt durchs Dorf.