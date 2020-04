Nach Angaben der Polizei ist ein 20-jähriger VW Polo-Fahrer ausgangs einer leichten Kurve ins Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich an einer Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Unfallklinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße im Einsatz. Am Polo entstand Totalschaden, dessen Wert die Polizei mit 5000 Euro angibt.