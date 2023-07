Die Jugendkirche der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal war beim zweiten „Serveday“ einen Tag lang in Stühlingen für die Mitmenschen aktiv. Neun Jugendliche hatten sich auf diesen Tag vorbereitet. Angelehnt an das Matthäusevangelium 5, 14 bis 16 erklärt Jugendpastor André Reich: „Wir haben ein Herz für Stühlingen. Deshalb gibt es bei uns den Serveday. Mit unseren Einsätzen wollen wir den Menschen in Stühlingen Gutes tun.“

Im Vorjahr hatte es gleich mehrere Stationen gegeben, für die sich die Jugendlichen hatten entscheiden können. Bei der zweiten Auflage am vergangenen Samstag waren es die beiden Stationen Rettungsdienst und Pflegeheim. Jugendpastor André Reich wollte sich beim Sanitäts-Rettungsdienst in Stühlingen für deren regelmäßige Hilfsbereitschaft bedanken und fragte nach, was man ihnen Gutes tun könne. Also kam er zusammen mit den Jugendlichen vorbei und überbrachte ihnen einige Flaschen Paulaner Spezi und Eis , worüber sich die Rettungssanitäter sehr gefreut hätten.

Anschließend ging es in das Pflegeheim Brunnenwiesen Stühlingen. Der Gottesdienst und die Rätselaufgaben drehten sich um das Thema Brot. Die Senioren freuten sich sehr über die jungen Besucher und genossen das Zusammensein mit ihnen. Die Jugendlichen zeigten sich geduldig, wenn sie langsam und laut sprechen mussten und unterstützten beim Lösen der Rätselaufgaben.

Das diesjährige Hauptthema „Noten definieren nicht, wer du bist“ will die Jugendlichen ermutigen, ihren persönlichen Wert nicht vom schulischen Erfolg oder Misserfolg abhängig zu machen. Zudem sollen ihnen Hilfen an die Hand gegeben werden, besser mit dem Notendruck umzugehen. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche aus der ganzen Region und wird ermöglicht durch mehrere Sponsoren.

Heute lädt die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal von 18 bis 24 Uhr zur zweiten „Teen Night“ in und um die Jugendkirche in Stühlingen ein. Es gibt Essen und Spiele (Lasertag, Ring Swing). Die Stationen sind in ganz Stühlingen verteilt, darunter sind auch kreative Stationen wie ein Schönheitssalon. „Es sind inspirierende Möglichkeiten, Gott zu begegnen“, freut sich Jugendpastor André Reich auf die zweite „Teen Night“. Diese endet mit einem Jugendgottesdienst. Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren, die Kosten betragen 15 Euro, es ist eine Anmeldung notwendig (https://ekw.church.tools/publicgroup/1403) und es soll eine Einverständniserklärung der Eltern mitgebracht werden.