In Kooperation mit der Firma Sto SE & Co. KGaA und im Rahmen des diesjährigen Azubi-Projekts, bei dem Auszubildende abwechselnd soziale und ökologische Projekte in der Region unterstützen, erhielt der „JuCo“ (Jugendraum der „JuCo Stühlingen“) einen komplett neuen Anstrich. Bei strahlendem Sonnenschein wechselten sich die Sto-Azubis täglich ab, um sicherzustellen, dass jeder bei dem Projekt mit anpacken konnte, teilt die Stadtverwaltung mit.

In diesen vier Tagen sammelten Azubis aus verschiedenen Berufsfeldern und Lehrjahren neue Erfahrungen mit den hauseigenen Produkten und stärkten den Teamgeist. Der Innenraum wurde sorgfältig gereinigt, um sicherzustellen, dass keine Verschmutzungen die Malerarbeiten beeinträchtigten. Anschließend wurde alles gewissenhaft mit Malerband abgeklebt und mit Folie geschützt. Die äußere Fassade erhielt eine gründliche Reinigung mittels Hochdruckreiniger. Zuerst wurden die bereits bemalten Außenwände mit weißer Farbe übermalt, um eine gleichmäßige Grundlage für das neue Blau zu schaffen. Nun erstrahlt der Innenraum in frischem Weiß, während die Außenseite in einem schicken Blau erstrahlen. Am letzten Tag wurden noch letzte Feinheiten ausgearbeitet.

Neues Logo

Die Firma Sto kann mit Stolz auf ihr erstes soziales Projekt seit Beginn der Corona-Pandemie zurückblicken. Währenddessen sorgte die Stadt Stühlingen für die Verpflegung der Auszubildenden, um sicherzustellen, dass sie stets gestärkt ihrer Arbeit nachgehen konnten. Außerdem verwandelte der Graffiti-Künstler „Beat“ aus Freiburg den JuCo in ein wahres Kunstwerk. Innerhalb von nur fünfeinhalb Stunden schuf er zwei atemberaubende Graffitis, die nun an zwei Seiten des JuCos bewundert werden können und gleichzeitig das neue Logo vom „JuCo“ Stühlingen darstellen.