von Yvonne Würth

Zum Jubiläumskonzert hatte der Musikverein Schwerzen in die Wutachhalle geladen. Der Vorsitzende Wolfgang Kessler führte in seinen Begrüßungsworten gleich mehrere Gründe auf, warum sich der Konzertbesuch lohne. So hatten die 62 Musiker mit ihrer neuen Dirigentin Ines Frank zwölf neue Stücke einstudiert, es traten gleich vier Dirigenten an dem Abend auf die Bühne. Sechs neue Musiker spielen im Orchester mit, es wurde ein neues Ehrenmitglied ernannt und anlässlich des 100-jährigen Bestehens erhielt der Verein eine besondere Auszeichnung.

Der Musikverein Der Musikverein Schwerzen wurde im Jahr 1921 gegründet und hat aktuell 73 aktive Musiker. Der Vorsitzende Wolfgang Kessler ist zu erreichen per E-Mail (vorstand@mv-schwerzen.de) und Telefon (0157/58 96 31 91). Mit einer Après-Ski-Party startet der Verein am 5. Januar um 20 Uhr in der Wutachhalle Horheim-Schwerzen in das neue Jahr.

Ines Frank hatte während der Pandemie die Leitung des Vereins übernommen, zur Eröffnung und zum Schluss hatte sie Werke von Thiemo Kraas gewählt: „A little Opening“ und „80er Kult(tour) 2“, welche wie die übrige Musik des Abends vom Publikum mit großer Begeisterung honoriert wurden.

Einiges aufgestöbert

Herta Kessler und Lisa Koller führten gewohnt unterhaltsam durch den Konzertabend. Außerdem hatten sie in den Archiven gestöbert und herausgefunden, dass es bereits 1820 schon einen Musikverein in Schwerzen gegeben hatte sowie belegt zwischen 1846 und 1855. Dies zähle leider jedoch erst ab 30 Jahren, wenn schriftliche Belege lückenlos vorlägen.

Ihr Debüt als Dirigentin des Musikvereins Schwerzen gab Ines Frank beim Jubiläumskonzert anlässlich des 100-jährigen Bestehens in der Wutachhalle. | Bild: Yvonne Würth

Geschickt über den Konzertabend verteilt wurden die beiden Ehrungen und der Auftritt des Jugendorchesters JOW Wutöschingen. Zur Verleihung der Pro-Musica-Plakette sprach Landrat Martin Kistler lobende Worte, Thomas Jäger wurde für 25 aktive Jahre zum Ehrenmitglied ernannt. Im Anschluss an die Pause mit Losverkauf für die Tombola spielte das Jugendorchester JOW Wutöschingen unter der Leitung von Yvonne Würth „Cyclone“ von Michael Oare und „Seven Nation Army“ der Band The White Stripes in Bearbeitung von Filip Ceunen, gemeinsam mit dem Musikverein Schwerzen intonierten die Jungmusiker von Bryan Adams „Christmas Time“ in Bearbeitung von Jan van Kraeydonck.

Neues Dirigentenpult

Nach dem viertägigen Bezirksmusikfest im Zelt an der Wutach hatte sich der Verein ein neues Dirigentenpult geleistet. Der frischgebackene Dirigent Lukas Bachmann kam als erstes in den Genuss, dieses Pult zu nutzen mit dem Stück „Catalyst“ von Rob Romey. Corona hatte zwar den geplanten Übergang verhindert, doch der ehemalige Dirigent Johann Meister (2016 bis 2019) durfte sich mit einem von ihm geleiteten Stück verabschieden, außerdem spielte er das Tenorhorn in den Reihen der Aktiven.

Gleich vier Dirigenten gab es beim Jubiläumskonzert des Musikvereins Schwerzen. Neben dem Debüt der neuen Dirigentin Ines Frank, dem Abschied des vorherigen Dirigenten Johann Meister und dem Auftritt des Jugendorchesters JOW Wutöschingen mit Dirigentin Yvonne Würth hatte auch Lukas Bachmann (hinten, Mitte) ein Stück geleitet. Catalyst von Rob Romey hatte er im Rahmen seiner C3-Ausbildung in der Musikakademie Staufen mit dem Musikverein Schwerzen einstudiert.

Zu den Solisten des Abends gehörten Pirmin Keßler mit der Trompete bei „Music“ von John Miles in Bearbeitung von Philip Sparke und zusammen mit Verena Sailer (Es-Altsaxophon) und Lara Fischer (Oboe) bei „My Dream“ von Peter Leitner. Außerdem Lara Fischer (Oboe) und Thomas Jäger (Trompete) bei der Musik zur irischen Tanzshow „Lord of the Dance“ von Roman Hardiman in Bearbeitung von Frank Bernaerts. Für die Dekoration hatte Ursula Held gesorgt und für die Bildershow bereits seit zehn Jahren Pirmin Keßler. Ihr musikalisches Debüt gaben Hannah Wiederkehr, Jule Indlekofer, Jina Hahn und Felix Jäger sowie Quereinsteiger Jan Halbfas und Christoph Kauer.

Stühlingen Stadt blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück Das könnte Sie auch interessieren

Die Hauptpreise bei der Tombola waren Eintritte für den Weihnachtszirkus „Salto Natale“ und den Europa Park Rust, die junge Glücksfee Isabella Kessler zog die Gewinner-Lose.