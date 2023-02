Die Hungrigen Stühlinger sind am Aschermittwoch zur Geldbeutelwäsche zusammengekommen. Kurz vor der Geldbeutelwäsche trafen sich die Hungrigen auf einen Kaffee im Städtle, wie die Altstadt von Stühlingen auch genannt wird.

Auf einen Kaffee trafen sich die Hungrigen Stühlinger kurz vor der Geldbeutelwäsche im Städtle. | Bild: Yvonne Würth

Da nach der Fasnacht das Geld der Narren komplett ausgegeben ist, werden traditionell die leeren Geldbeutel im Rathausbrunnen gewaschen.

Die Geldbeutelwäsche beendet eine glückseelige Fasnacht in Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Hansele hatten zu diesem Anlass noch einmal das Welschhemd angezogen, um ihre Geldbeutel einer Reinigung zu unterziehen.

Narrenmutter Gaby Böhler ist bereit für die Geldbeutelwäsche. | Bild: Yvonne Würth

Die nächsten Termine für die Hungrigen Stühlinger

Die nächsten Termine stehen bereits fest: am Samstag, 25. Februar, ist mit dem Fasnetfür der 16 Zäche der letzte Termin in Stühlingen, danach wird innerhalb von zwei Tagen die komplette Fasnacht noch einmal in der französischen Partnerstadt Bellême gefeiert.

