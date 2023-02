Auch wenn das aktuelle Wetter anderes vermuten lässt – der Frühling kommt und mit ihm die Zeit im Garten. Wie sich dieser naturnah gestalten lässt, vermittelt der Arbeitskreis Umwelt und Natur in Wutach. Naturgärten sind eine Antwort gegen das Artensterben, findet Ralf Engel. Der Experte aus dem Hotzenwald war auf Einladung des Arbeitskreises Umwelt und Natur nach Wutach ins Gasthaus „Burg“ gekommen, um sein Wissen an interessierte Zuhörer weiterzugeben.

Engel ist Pharmazeut und Biologe, Mitglied beim Naturschutzbund und Naturschutzwart. Sein eigener Naturgarten wurde mit Gold prämiert. An vielen Beispielen zeigte er seinen großen Garten mit verschiedenen Blumen, Sträuchern und Bäumen. Eines vorweg – wer Besitzer eines großen Gartens ist, hat die Chance, vielen verschiedenen Wildtieren einen Lebensraum anzubieten. Aber auch auf kleinen Flächen lässt sich etwas tun.

In reinen Naturgärten werden ausschließlich heimische Pflanzen verwendet. Auch Biotope sollten angelegt werden, seien es flache Teiche für Insekten oder Laub- und Reisighaufen als Winterquartiere für Igel, Mäuse und mehr. Neben heimischen Bäumen und Sträuchern sollten auch Wildpflanzen vorkommen, etwa Buschwindröschen. Insektenfreundliche Pflanzen sind ebenfalls wichtig. Was vielen nicht bewusst ist: Nur zehn Prozent der Insekten leben von den Blüten, 90 Prozent vom Rest der Pflanze. Totholz bietet ebenso Lebensraum wie ein Laubhaufen, so der Experte weiter. Er nahm auch die jüngeren Wutacher in den Fokus und appellierte daran, Kindern die Schönheit und Einfachheit der Natur aufzuzeigen. Wie bei allen Projekten gelte auch beim Naturgarten: „Einfach mal anfangen“.

Einfach mal angefangen haben auch Natalia und Jan Heidemann aus Lembach. Sie haben einen naturnahen Garten in Hanglage an einer Trockenmauer gestaltet. Dabei verzichten sie auf Pestizide und chemischen Dünger, wie Natalia Heidemann berichtete. Mit Heil- und Kräuterpflanzen, Lavendelbüschen und Buchsbäumchen ist dieser Garten nicht nur hübsch anzuschauen, sondern bietet auch Lebensraum für allerhand Tiere. Lembach gilt als Holunderdorf, deshalb dürfen Holundersträucher nicht fehlen. Die Beeren werden von der Familie geerntet und verwertet.

Der Gartenhang ist sehr trocken. Steine zur Hangbefestigung kommen aus dem Dorf. In einem Totholz-Areal haben sich Ameisen angesiedelt, am Giebelfenster des Hauses hat sich ein Turmfalke sein Nest gebaut. Auch Brennnesseln sind im Naturgarten zu finden, sie dienen verschiedenen Raupen als Futter. Zur Vielfalt gehören auch diverse Kübelpflanzen. Familie Heidemann jedenfalls verbringt viel Zeit im Garten. Die Gestaltung habe sich gelohnt und bringe viel Freude mit sich. Reinhard Witt verfasste ein Buch mit dem Titel „Natur für jeden Garten“, das an diesem Abend ebenfalls vorgestellt wurde.