von Stefan Limberger-Andris

Wutach – Paukenschlag am 9. Juni: Bürgermeister Christian Mauch kündigt im Gemeinderat an, dass er nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren wird. Er gibt persönliche Gründe an. Seit Mitte November läuft die Ausschreibung für die Wahl im kommenden Jahr am Sonntag, 29. Januar. Kurz vor Weihnachten hat sich mit Alexander Pfliegensdörfer der erste Kandidat aus der Deckung gewagt. Ende der Bewerbungsfrist ist am Montag, 2. Januar, 18 Uhr.

Investitionen

Rund 1,87 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die Erschließung neuer Bebauungsgebiete (insgesamt 20 Plätze in Ewattingen und zehn in Münchingen). Steigende Zinsen am Finanzmarkt führen jedoch abrupt zu einem Nachlassen der Baulandnachfrage in der Gesamtgemeinde. In das neue Gewerbegebiet Vor Gärten mit sieben Plätzen fließt knapp eine Million Euro, in die Umrüstung der Nahwärme mit nachhaltigen Brennstoffen 260.000 Euro. Eingeweiht wird im Sommer die für rund 2,6 Millionen Euro sanierte Wutachhalle. Das Fest war 2021 pandemiebedingt verschoben worden.

Gürtel enger schnallen

Bürgermeister Christian Mauch mahnt im Herbst nach den Investitionen in die Infrastruktur der vergangenen Monate an, in der Haushaltsplanung 2023 den Gürtel insgesamt enger zu schnallen. Generell sei damit zu rechnen, dass die Gemeinde finanziell schlechter dastehen werde als in den vergangenen Haushaltsjahren. Damit verknüpft sein dürfte auch der Rückzug der Gemeinde aus dem Stiftungsrat des Spitalfonds Bonndorf. In der Nachbarstadt wird über die Zukunft des Altenpflege- und Seniorenheims St. Laurentius und Investitionen in bis zu zweistelliger Millionenhöhe diskutiert.

Verkaufspläne

Die Verkaufspläne des katholischen Pfarrhauses Ewattingen in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach sorgen für Unruhe unter den Gläubigen. In einer Unterschriftenliste sammeln Christa Dittes und Gertrud Rittner 195 Unterschriften für einen Verbleib der Immobilie im Kircheneigentum und überreichen die Liste dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Marco Johner. Trotzdem: Pfarrer Fabian Schneider bekräftigt den Beschluss des Stiftungsrats, das Gebäude verkaufen zu wollen. Für Anfang nächsten Jahres verspricht er eine Infoveranstaltung.

Abschied vom Kirchenchor

Ein Vierteljahrhundert als Chorleiter und Organist ist Tim Fischer aus Weizen bereits beim Kirchenchor Ewattingen unterwegs. Der Höhepunkt seiner 25-jährigen Dienstzeit war das Jubiläum des Kirchenchors. Mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Gallus blickte der Chor auf 125 Jahre und 140 Jahre zurück. Der Kirchenchor präsentierte Psalmvertonungen verschiedener Epochen und wurde dabei von Gastsängern und Blechbläsern unterstützt.

Das in der Ewattinger Vereinswelt so beliebte Dorffest wurde im August auf den Weg gebracht. Die Organisatoren hatten nach dem pandemiebedingten Verzicht im vergangenen Jahr lange mit sich gerungen, um sich schließlich im Sommer doch für die Veranstaltung zu entscheiden.

Zwei Wochen früher als sonst startet Markus Grüninger in die Mostereisaison. Der trockene Sommer hinterlässt nicht nur auf den Streuobstwiesen seine Spuren. Das bei der Ewattinger Obstpresse angelieferte Obst ist deutlich kleiner als sonst, die Fallobstmenge hat deutlich zugenommen.