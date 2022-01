von Yvonne Würth

Der neue Leiter des Hegerings Stühlingen ist Eduard Held aus Lausheim. Im Gespräch mit dieser Zeitung spricht er über die Herausforderungen für die Jäger. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jäger, Landwirte und Förster in Einklang zu halten, gehöre zu den Herausforderungen des Hegeringleiters. Der Forst wünsche einen so geringen Verbiss der jungen Bäume durch Wild wie möglich.

Die Jagd in Stühlingen 17 Reviere sind in Stühlingen auf den 9200 Hektar bejagbarer Fläche vorhanden, die Stadt Stühlingen betreut im Auftrag der Jagdgenossenschaft alle außer dem Revier Eigenjagd Schloss. 76 Mitglieder mit stetig wachsendem Frauenanteil, aktuell sind es elf Jägerinnen, sind im Hegering Stühlingen. Hegeringleiter Eduard Held (56 Jahre) aus Lausheim ist verheiratet und arbeitet als Manager bei einem Schweizer Konzern. Seit 16 Jahren ist er Pächter des Jagdreviers Wangen, seit drei Jahren gehört er zum Prüfungsausschuss des Landesjagdverbands Baden-Württemberg. Er ist zu erreichen unter Telefon 0151/51 18 04 58 sowie per E-Mail (eduard.held@gmx.net).

Die Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Jahren extrem verändert und stehe unter hohem Druck durch Erzeugerpreise: „Es gibt den Konflikt zwischen Landwirtschaft und Bejagung des Schwarzwildes. Vor 20 Jahren gab es noch nächtliche Ruhe auf dem Acker, heute ist der Landwirt gezwungen, bis tief in die Nacht seine Felder zu bestellen. Wir Jäger müssen aber zeitgleich schauen, dass wir die Gelegenheit zum Jagen haben.“

Mit Drohnen und Wärmebildkameras werden im Frühjahr vor dem ersten Grünschnitt Rehkitze gesucht und gerettet. Der Stühlinger Hegeringleiter Eduard Held hat als Jagdpächter in seinem Revier in Wangen mit seinem Team bereits einige Rehkitze in Sicherheit gebracht. | Bild: Privat

Neben den zahlreichen Stunden zum Ansitzen gebe es auch Maßnahmen, die allgemein gar nicht gesehen würden, zum Beispiel bei Arbeiten im Forst, Einzelschutz und Pflege, das Freischneiden von Waldwegen oder das Wegräumen von Überbleibseln der Vollernter, das Schließen von Löchern und befahrbar Machen von Wegen.

Guter Kontakt

Allein im Jagdrevier Wangen, für das er selbst Jagdpächter ist, kommt Eduard Held für 2021 bereits auf 284 Stunden Arbeit für den Forst. Mit dem Großteil der Landwirte bestehe ein sehr gutes Verhältnis, beispielsweise im Revier Wangen gebe es einen sehr guten Kontakt mit den beiden großen Landwirten Geflügelhof Wilfried Kaiser und Milchviehbetrieb Markus Kaiser sowie den kleineren landwirtschaftlichen Betrieben. „Als Ziel brauchen wir einen engeren Schulterschluss mit der Landwirtschaft in Sachen Schwarzwildbewirtschaftung und Bejagung sowie eine intensive Bestandsreduktion.“