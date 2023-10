Gemeindeeigene Gebäude und Privathaushalte – insgesamt 66 – werden bereits seit 15 Jahren durch Nahwärme in Ewattingen versorgt. 15 weitere Privatgebäude im Bereich Bogenrücken/Frohnwiese und Josef-Burger-Straße kommen nun dazu. Sogar aus Randgebieten des aktuellen Erweiterungsgebiets wurden vier Anträge abgegeben. 300 Meter Hauptleitung und 300 Meter Hausanschlüsse sind eingeplant. Die Bauzeit soll etwa zwölf Wochen dauern. Die Vergabe der Tiefbau- und der Rohrleitungsarbeiten soll in der Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 19. Oktober, erfolgen.

Individuelle Förderung möglich

Eine Informations-Veranstaltung der Gemeinde und des Planungsbüros war sehr gut besucht. Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro beantwortete die auftauchenden Fragen kompetent. Ein wichtiger Punkt dabei: Es werde keine Ringleitung gelegt, und trotzdem erhalten auch die Gebäude am Ende der Leitung genügend Warmwasser.

Alle Antragsteller erhielten nun überarbeitete Angebote, basierend auf dem neuen Gebäude-Energie-Gesetz, so Klaus-Dieter Müller, das durchschnittlich sieben Prozent unter dem vorherigen Angebot liege. Es gebe auch individuelle Fördermöglichkeiten. Der Tenor unter den Teilnehmern der Veranstaltung war eindeutig – es sei gut, dass die Gemeinde das Nahwärmenetz betreibe und die Energiepreise auf Basis der Werte aus dem Statistischen Bundesamt weitergebe. Letztendlich sei die Gemeinde selbst der größte eigene Kunde und jede Erweiterung des Angebots auf Privathaushalte sei vorteilhaft. Es gab aber auch eine kritische Anmerkung: Es werde private Freiheit aufgegeben, wann und wo bisherige Energieträger eingekauft werden.

Klaus-Dieter Müller betonte: „Wer vor einem Austausch der Heizung steht, für den stellt Nahwärme die günstigste Variante dar.“ Auch auf die sinnvolle Kombination mit Wärmepumpen ging er ein und die drohende Mehrbesteuerung der Ölpreise in der Zukunft. „Mit 9,5 Kilowatt ein Haus warm zu bekommen – ja, das funktioniert“, stellte er fest.

Derweil geht Wutach zusammen mit Stühlingen und Eggingen in der Wärmeplanung als Aufgabe der kommunalen Daseinsfürsorge gemeinsame Wege. Ziel ist ein strategischer Fahrplan mit den vier Elementen Bestandsanalyse von Wärmebedarf und Versorgungsinfrastruktur, Potenzialanalyse erneuerbare Energien und Abwärme, Aufstellung klimaneutrales Zielszenario 2040 und eine kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog. Die drei Kommunen wollen gemeinsam die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragen. Zuwendungsfähige Kosten von rund 64.200 Euro werden mit rund 51.340 Euro bezuschusst. Aufgeschlüsselt erhält Wutach etwa 7250 Euro, Stühlingen 33.450 Euro und Eggingen etwa 10.840 Euro.

300 Abnehmer in Bonndorf

Die Solarkomplex AG betreibt in Bonndorf ein Nahwärmenetz mit zwei Versorgungsabschnitten, an das nahezu 300 Abnehmer angeschlossen sind. Der Abschnitt Weststadt wird über eine Heizzentrale (Hackschnitzel) sowie industrielle Abwärme der Dunkermotoren GmbH versorgt, der Abschnitt Mitte durch Abwärme der Adler OHG, betrieben über Blockheizkraftwerke. Ein Netzausbau stehe derzeit nicht zur Diskussion, hatte Bene Müller, Sprecher der Solarcomplex AG, im Juli betont.

Ühlingen-Birkendorf setzt auf eine Wärmewende-Kampagne in Kooperation mit der Energieagentur Südwest. Einwohner sollen sensibilisiert werden für das Thema Energiewende. Helfen sollen dabei unabhängige und kostenlose Veranstaltungen und Beratungsangebote. Die Kampagne passe zu der monatlichen kostenlosen Beratung durch die Energieagentur im Rathaus Ühlingen, die gut angenommen werde, so Bürgermeister Tobias Gantert.