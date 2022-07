Stühlingen vor 1 Stunde Ingrid Helmlinger und Gerd Wiesmann bescheren Stühlingen ein E-Auto – und so können Sie es nutzen Ab sofort steht auf dem Kronenplatz in Stühlingen ein E-Auto zum Ausleihen. Die Initiative dazu kommt vom Arbeitskreis Zukunftsfähige Mobilität Stühlingen. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich einmal registrieren.

Dieses Ehepaar hatte die Idee für das Elektroauto in Stühlingen. Gerd Wiesmann und Ingrid Helmlinger (von links). Am Städtlefest Stühlingen stehen sie am Stand mit Cornelia Kammerlander, Vertriebsleiterin von my-e-car und Stadtmobil CarSharing Südbaden, und Gemeinderat Dominik Rombach | Bild: Yvonne Würth