von Vanessa Amann

In der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres hat der Gemeinderat Stühlingen gleich zwölf Bauanträge im Stadtgebiet und seinen Ortsteilen abgearbeitet. Des Weiteren wurde über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Stühlingen-Blumegg entschieden.

„Es freut uns sehr, wenn saniert und im Bestand gebaut wird“, äußerte sich Bürgermeister Joachim Burger. Folglich entfielen auch jegliche Diskussionen zur Aufwertung eines Grundstücks in Bettmaringen (Teilabbruch des bestehenden Gebäudes mit Neubau eines Bungalows), der Erweiterung eines Wohnhauses in Mauchen mit Wiederkehre und Balkon sowie zum Umbau und der Modernisierung einer Wohnung in Schwaningen. Auch dem Bauantrag zur energetischen Sanierung eines Wohngebäudes in der Oberen Sommerhalde in Stühlingen stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Mehr Gesprächsbedarf und Nachhacken gab es hingegen bei einem geplanten Legehennen-Stall im Ortsteil Wangen. Da bislang keine Trinkwasserversorgung und keine Kanalisation vorhanden sind, ging es um mögliche Erschließungskosten, welche die Bauherrin zu tragen hätte. Auch Stadtrat Thomas Schüle von der CDU merkte an, ihm würde eine Angabe zu der erlaubten Anzahl an Hühnern fehlen. „Ich bin für den Hühnerstall, das ist gar keine Frage. Allerdings soll meine Ja-Stimme kein Freibrief für eine unbestimmte Anzahl sein“, betont er.

Wie viele Hühner finden Platz?

Das Plenum wies jedoch darauf hin, dass auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern jeweils vier Quadratmeter pro Huhn vorgesehen seien, die dem höchsten Bio-Standard entsprechen würde. Der Bauantrag sei somit lediglich für 3000 Hühner ausgelegt. Eine positive Rückmeldung hierzu gab es auch von Wolfgang Zengel, Mitglied der Freien Wähler: „Der Hühnerstall ist relativ weit entfernt von der Ortschaft und somit auch der Bebauung.“

Nachfragen gab es auch zu einem geplanten Funkmast mit fünf Metern Höhe außerhalb des Stadtgebiets. Dieser soll eine flächendeckende Versorgung mit der 5G-Technologie sicherstellen. Auf Nachfrage von David Geng (Freie Wähler) wurde ein Mindestabstand solcher Funkmasten zu bestehenden Wohnhäusern verneint. „Wie beim letzten Masten in Weizen, würde ich mir zukünftig mehr öffentliche Informationen zu solchen Vorhaben wünschen“, warf Wolfgang Zengel ein. Für eine Sonderveranstaltung sehe Wolfgang Löhle (FW) keinen Bedarf, allerdings sollte das Stichwort „Funkmast“ im Sitzungsprotokoll aufzufinden sein, schlägt er als mögliche Alternative vor.

Stellplätze am Stadtweg

Abschließend musste zudem die Stellplatz-Situation eines neuen Sanierungsvorhabens im Stadtweg geklärt werden. „Am Stadtweg gab es schon immer Probleme mit dem Parken. Gerade die geplanten Stellplätze auf der gegenüberliegenden Seite sollten überprüft werden“, merkte Marianne Würth (FW) an. Dennoch: „Wenn Wohnraum im innerörtlichen Bereich geschaffen wird, ist das optimal“, so Burger.

Einstimmig wurde außerdem über den Bauantrag zum Neubau einer Doppelgarage und Überdachung des Heizungsraumes entschieden. „Uns allen ist dieses Grundstück durch die Beschädigung des Hochwassers noch gut im Gedächtnis“, so Burger. Die Sanierungsmaßnahmen am Mühlbach seien zudem weitestgehend abgeschlossen, informiert er weiter.

Bauvoranfragen

In der Sitzung wurden zudem zwei Baugesuche thematisiert: im Loretoweg 3 in Stühlingen und im Ortsteil Wangen. Beim Ersteren müsse nun von der übergeordneten Baurechtsbehörde geklärt werden, ob sich ein Mehrfamilienhaus mit der Kapelle und einem denkmalgeschützten Haus vertrage. Mit fünf Enthaltungen wurde das Neubau-Gesuch in Wangen abgelehnt. Grund hierfür ist dessen Außenlage mit fehlender Privilegierung, wie einer landwirtschaftlichen Nutzung. Somit fehlt die Baurechtsgrundlage für dieses Wohnhaus. Weitere Gespräche zwischen Verwaltung und Bauherr sind geplant.