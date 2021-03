von Juliane Kühnemund

20 neue Bauplätze will die Gemeinde Wutach in naher Zukunft in Ewattingen zur Verfügung stellen. Der für das Neubaugebiet notwendige Bebauungsplan „Bogenrücken„ wurde vom Gemeinderat in jüngster Sitzung gutgeheißen und abgesegnet. Jetzt geht es an die Ermittlung der Erschließungskosten, anhand derer dann die Bauplatzpreise festgelegt werden. Dann sollen die Arbeiten für einen ersten Bauabschnitt ausgeschrieben werden.

Stühlingen/Eggingen/Bonndorf/Wutach/Grafenhausen/Ühlingen-Birkendorf 650 Impfdosen stehen am 8. März für Senioren von sechs Gemeinden des Landkreises Waldshut zur Verfügung Das könnte Sie auch interessieren

Grund für die Ausweisung eines neuen Baugebietes ist die Tatsache, dass die Gemeinde Wutach derzeit keine Bauplätze mehr anbieten kann. Eine Nachfrage nach Grundstücken sei aber vorhanden. Vor rund einem Jahr hat der Gemeinderat deshalb beschlossen, eine rund 1,6 Hektar große Fläche nördlich des bestehenden Wohngebietes an der Straße „Auf dem Hinterbuck“ für Wohnzwecke zu überplanen.

Kreis Waldshut Die Kriminalität im Kreis Waldshut ist auf einem Tiefststand, doch die zunehmende Verbreitung von Pornografie bereitet der Polizei Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Das Planwerk hat nun alle baurechtlichen Hürden überwunden, jetzt kann die Kommune zur Tat schreiten. Einige Anregungen aus der Behördenbeteiligung wurden im Gemeinderat im Vorfeld des Beschlusses noch ergänzt beziehungsweise zur Kenntnis genommen. Unter anderem ging es um die Schaffung von Ersatzbiotopen für die im Gebiet vorkommende Feldlerche und darum, dass landwirtschaftliche Immissionen in dem Wohngebiet zumutbar sind. Schwerwiegende Bedenken seien nicht geäußert worden, freute sich Bürgermeister Christian Mauch bei der Vorstellung des Vorhabens im Gemeinderat.

Waldshut-Tiengen Zum Tod von Werner Dörflinger: Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete war stets eine starke Stimme in Tiengen und Bonn Das könnte Sie auch interessieren

Wie bereits erwähnt, werden 20 neue Bauplätze entstehen, diese haben eine durchschnittliche Größe von rund 695 Quadratmetern. Entsprechend der zusammenhängend festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) können die Baugrundstücke flexibel gestaltet werden. Die Anbindung des Baugebietes erfolgt über die Straße „Auf dem Hinterbuck“.

Waldshut-Tiengen Zum Tod von Werner Dörflinger: Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete war stets eine starke Stimme in Tiengen und Bonn Das könnte Sie auch interessieren

Nördlich des neuen Wohngebietes wird ein Retentionsbecken (Regenüberlaufbecken) angelegt, in dem das Regenwasser gesammelt wird. Zur Ableitung in den Vorfluter ist eine kleine Pumpe eingeplant. Um die Abflussspitzen zu senken, sind auch Retentionszisternen auf den einzelnen Grundstücken vorgesehen. Die Erschließung des Ewattinnger Baugebiets soll nach einer Mehrheitsentscheidung im Gemeinderat in zwei Bauabschnitten erfolgen.