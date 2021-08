von Johannes Renner

Das Wasser der Wutach murmelt sein ewiges Lied, Vögel zwitschern zwischen den Ästen. Es fällt ein feiner Nieselregen. Immer wieder kommen Spaziergänger und Jogger vorbei. David Brunner liebt diesen Ort, die Strecke zwischen Stühlingen und Weizen. Zweimal die Woche kommt der evangelische Pfarrer zum Laufen dorthin und lässt die Seele baumeln, hört Podcast oder lauscht nach der Stille. Die Natur helfe ihm, zu entspannen und der Sport gebe ihm den notwendigen Ausgleich zur kopflastigen Arbeit.

Pfarrer David Brunner vor der evangelischen Kirche in Stühlingen. | Bild: Johannes Renner

Seit sechs Jahren lebt der 43-jährige Theologe nun schon mit seiner Frau und den beiden Kindern in der Stadt an der Wutach. Er leitet die evangelische Kirchengemeinde, die sonntags in Wutöschingen Gottesdienst feiert. Ob er schon immer Pfarrer werden wollte? Brunner wiegelt lachend ab. Noch bis kurz vor dem Abitur habe er seinem Vater, der selbst Pfarrer ist, gesagt, dass er alles Mögliche machen wolle, aber sicher nicht Pfarrer werden würde. Zwar ist er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hatte aber immer wieder Zweifel. Er hätte sich auch vorstellen können, Lehrer oder Journalist zu werden. „Christen, die sagen, sie hätten niemals gezweifelt, sind mir suspekt.“

Der evangelische Pfarrer David Brunner geht gerne entlang der Wutach laufen. Hier auf Höhe des Sto-Parkplatzes in Weizen. | Bild: Johannes Renner

Es habe in seinem Leben immer wieder auch größere Phasen des Zweifelns gegeben. Schließlich hat David Brunner dann aber doch Theologie studiert, in Heidelberg. Die Sprachen seien dabei mit das Schwierigste und langwierigste gewesen. Hebräisch, Latein und Griechisch standen auf dem Stundenplan. Mit der Zeit sei die Gewissheit gewachsen, auf dem richtigen Weg zu sein. Das Beten erfülle ihn mit Frieden. Brunner strahlt Ruhe aus. Seine Arbeit bezeichnet er als „Traumberuf“. Schließlich lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein. Es gehe ihm dabei vor allem um die Gemeinschaft der Gläubigen, weniger um die Institution Kirche.

Die Serie Viele Menschen haben Orte, an denen sie sich gerne aufhalten, die ihnen eine Auszeit ermöglichen oder ihnen Kraft geben. In einer Serie stellen Menschen aus dem Wutachtal ihre Lieblingsplätze vor und erklären, welche Bedeutung der Ort für sie hat.

„Zu sehen, wie Menschen in ihrem Glauben an Jesus wachsen und nicht einfach unter den Frommen bleiben, sondern in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen und ihr Umfeld positiv beeinflussen – Dafür lohnt es sich zu leben! Das ist für mich Kirche, nicht die Institution“, sagt Brunner. Wenn der Theologe über die Gemeinschaft der Gläubigen spricht, leuchten seine Augen. Er sprüht vor Begeisterung. Gleichzeitig ist Brunner der Kirche gegenüber kritisch eingestellt. So könne er verstehen, dass immer mehr Menschen der Institution Kirche den Rücken kehren. „Wenn sich jemand in der Kirche engagiert, ist das zwar schön und gut. Noch wichtiger ist es aber, Menschen mit den Werten von Jesus vertraut zu machen und darin zu bestärken, nach diesen Werten zu leben.“

Zur Person David Brunner (43) ist seit 2015 Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal. Sein Vikariat machte er in Leutershausen an der Bergstraße, weitere Stationen waren in Eppingen, Bad Rappenau sowie Hilsbach und Weiler (bei Sinsheim). 2017 veröffentliche er sein erstes Buch „10 Dinge, die du besser nicht glauben solltest“. David Brunner ist Fan des Karlsruher SC, verheiratet und hat zwei Kinder.

Diese Möglichkeit des positiven Einflusses auf Menschen treibe ihn an. Beide großen Kirchen verlieren seit Jahren immer mehr Mitglieder, wobei es im Wutachtal weniger drastisch als andernorts zu sein scheint. Als Brunner vor sechs Jahren antrat, seien es etwa 2200 Mitglieder gewesen, heute etwa 200 weniger. „Die Predigt muss glaubwürdig sein und Menschen in ihrem Alltag, ihren Sorgen und Problemen abholen“, unterstreicht er den Wert des Verstehens, um Mitglieder in der Kirche zu halten. Es müsse um Themen gehen, die die Menschen bewegen. So seien etwa Familie, Geld und Entscheidungen Teil einer Predigtreihe unter dem Titel „Spiels des Lebens“ gewesen.

Kirche entfernt sich immer mehr vom Alltag der Menschen

„Das eigentliche Problem ist doch, dass Kirche sich immer mehr vom Alltag der Menschen entfernt“, kritisiert Brunner. Verstehen statt Verurteilen sei eine der Grundtugenden des christlichen Glaubens, die gelebt und vermittelt werden müssten. Der Pfarrer nimmt jedoch seit einiger Zeit eine allgemeine Gereiztheit war, wie es sie so früher nicht gegeben habe: „Ich habe den Eindruck, dass die Menschen verlernen, zuzuhören.“ Sich in andere hineinversetzten, statt immer gleich zu verurteilen und die Fähigkeit zur Vergebung seien immer mehr Menschen abhandengekommen. Es gebe zu viel Schwarz-Weiß-Denken und zu wenig Bereitschaft für Kompromisse. Dabei liege in der Ruhe die Kraft des Glaubens. Die Gewissheit, dass das letzte Wort von Gott gesprochen werde, gebe Gelassenheit.

Gemeinschaft

„Gemeinschaft hilft dabei“, gibt sich Brunner überzeugt. Im verstehenden Miteinander sieht er eine wichtige Botschaft des Christentums und eine Stütze der Gemeinschaft. Zwar könne man auch allein beten. Das Erlebnis der Verbundenheit komme aber erst durch Gemeinschaft zustande. Das hätten viele erst in Zeiten der Pandemie so richtig begriffen. Brunner sorgt sich um junge Menschen, die durch Corona sozial isoliert wurden. Sie zu erreichen und für den Glauben zu begeistern, ist ihm ein besonderes Anliegen. Jeden Mittwoch gibt er evangelischen Religionsunterricht an der Grundschule in Wutöschingen. Sonntags predigt er in der Kirche. Politisch hält sich der Theologe weitgehend zurück, fordert aber dazu auf, „sich zu engagieren und die Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben“.

Die eigene Bestimmung entdecken

Die Gemeinschaft der Christen, unabhängig von der Institution Kirche, habe eine große Kraft der Veränderung. Das gehe schon im Kleinen, im eigenen Umfeld. In der Kirchengemeinde Wutachtal werden ehrenamtliche Helfer mit offenen Armen empfangen, etwa im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung. „Wir haben gerade ein Modell aufgesetzt, in dem wir Menschen helfen wollen, ihre Bestimmung zu entdecken.“ Es gehe darum, Fähigkeiten und Begabungen zum Einsatz zu bringen. Ab November werden immer sonntags nach dem Gottesdienst Persönlichkeitstest angeboten, mit deren Hilfe man herausfinden soll, „was Gott in dich gelegt hat, was in dir schlummert“.