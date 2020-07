von Jutta Binner-Schwarz

Emil Schutz hatte die ersten Knochen des stattlichen Tieres bereits 1954 gefunden und seiner Privatsammlung zugeführt. Gleichzeitig pflegte der versierte Hobby-Paläontologe regen Austausch mit dem Wissenschaftler Bernhard Peyer. Ihm, aber auch regionalen Museen, überließ er Teile der gefundenen Knochen. Diese nahm nun Oliver Rauhut unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen Grundsätze erneut in Augenschein. Er stellte fest, dass die bisherige Vermutung, Schutz habe in Schleitheim Knochen eines Plateosaurus ausgegraben, nicht stimmte.

Seine Erkenntnisse führten 2016 zu einer weiteren Grabung auf der Schleitheimer Flur Santirgen (St. Georgen). Wenn auch die untersuchte Fläche kleiner war als ursprünglich erhofft, förderten die Grabungsarbeiter doch interessantes Material zu Tage. Nun konnten die Wissenschaftler alte und neue Funde bearbeiten. Schon bald bemerkten sie, dass sie einer kleinen Sensation auf der Spur waren.

Sie sind beeindruckend groß: die fossilen Knochen des Schleitheimer Dinosauriers „Schleitheimia schutzi“. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Angeregt durch die Veröffentlichung der Publikation am 1. Juli zeigt das Museum Allerheiligen in Schaffhausen in seiner „Aktuellen Vitrine“ bis zum 29. August Fossilien von „Schleitheimia schutzi“. Das dort beigefügte Lebendbild verdeutlicht, dass der Schleitheimer Dino stolze zehn Meter groß und robust gebaut war. Er lebte vor etwa 210 Millionen Jahren in der Frühzeit der Dinosaurier. Die Wissenschaftler stellten fest, dass er nahe am Ursprung der Sauropoden steht und somit deren nächster bekannter Verwandte ist.

Diese Reptilgruppe entwickelte sich in der Blütezeit der Dinosaurier zu den langhalsigen Riesen, die heute jedes Kind kennt. „Schleitheimia schutzi“ bewegte sich allerdings im Gegensatz zum Plateosaurus vermutlich auf allen Vieren fort. Urs Weibel, Kurator für den Bereich Natur im Museum Allerheiligen in Schaffhausen, erklärt, dass die in der Vitrine gezeigten Becken- und Wirbelknochen von „Schleitheimia schutzi“ durch geologische Prozesse verformt und somit nicht ganz einfach zu deuten seien.

Vitrine im Museum Allerheiligen: Neben den Knochen wird ein Bild gezeigt, wie „Schleitheimia schutzi“ ausgesehen haben soll. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Neu sei die Erkenntnis, dass das gesamte Material vermutlich von einem einzigen Tier stamme. Eine weitere Grabung auf Santirgen sei angedacht. Dabei sei die Wahrscheinlichkeit, Neues zu finden, relativ groß, so Urs Weibel. Übrigens: Im Museum Schleitheimertal können Knochen der neuen Gattung schon seit vielen Jahren bewundert werden. Diese waren allerdings mit „Gresslyosaurus“ beschriftet. Nicht nur die Schleitheimer sind stolz auf ihren „Schleitheimia schutzi“ Der Glanz der bisher unbekannten Dinosauriergattung strahlt in die gesamte Region.

