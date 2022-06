von Yvonne Würth

In der Hans-Carossa-Klinik Stühlingen hat es einen Leitungswechsel gegeben. Der bisherige medizinische Leiter der Hans-Carossa-Klinik Akram Habbaba ist im Mai 2020 verstorben. Bis eine neue Leitung gefunden wurde, übernahm Inge Kerscher-Habbaba übergangsweise. Inzwischen hat sich das neue medizinische Leitungsteam mit Chefarzt Ralf König (seit Mai 2021) und Oberärztin Yasmin Schneeberg (seit Juni 2020) eingelebt. Die drei Ärzte erläutern im Gespräch die Bedeutung der Klinik bei der Gesundheitsversorgung im Landkreis Waldshut.

Die Entstehung und Entwicklung der Hans-Carossa-Klinik Dr. Hermann Preuss hat als praktischer Arzt bereits Anfang der 50er Jahre im Krankenhaus Loreto Stühlingen Patienten nach den Methoden der „kleinen Psychotherapie“ behandelt. Durch den vermehrten Platzbedarf zog die Klinik in das ehemalige Hotel „Post“, nach dem Umbau wurde sie am 31. August 1963 als Hans-Carossa-Klinik eingeweiht, seither ist sie bundesweit eine feste Größe als psychosomatische Fachklinik und entsprechend ihres guten Rufs stets voll belegt. Benannt wurde die Klinik nach dem Arzt und Schriftsteller Hans Carossa (1878 bis 1956). 1993 kam Akram Habbaba als Leiter und Geschäftsführer der Hans-Carossa-Klinik nach Stühlingen. Der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie prägte maßgeblich die Einrichtung in ihrer heutigen Form und leitete sie bis zu seinem Tod im Mai 2020. 2012 wurde die Hans-Carossa-Klinik als psychosomatische Akutklinik in den Krankenhausplan Baden-Württemberg aufgenommen, im März 2016 wurde die psychosomatische Tagesklinik mit sechs ambulanten Behandlungsplätzen eröffnet.

„Wir sind als einzige psychosomatische Akutklinik im Kreis Waldshut im Bettenplan des Landes Baden-Württemberg aufgeführt und voll ausgelastet. Auch die Notfallbetten sind in der Regel belegt“, sagt Inge Kerscher-Habbaba. Es gibt 36 Planbetten für die stationäre Versorgung, die Tagesklinik hat sechs weitere Plätze.

Anfragen aus ganz Deutschland

Die Hans-Carossa-Klinik ist eine Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Behandlungsschwerpunkte sind Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und somatoforme Störungen. Das Einzugsgebiet für die Tagesklinik ist maximal eine Auto-Stunde entfernt, für den stationären Bereich gibt es Anfragen aus ganz Deutschland.

„Jeder Arzt ist grundsätzlich gehalten, in das nächste erreichbare Krankenhaus einzuweisen. Aber manchmal wird auch speziell Heimatferne gewünscht. Deshalb haben wir Patienten auch aus Berlin, Hamburg oder Dortmund“, so Inge Kerscher-Habbaba.

Die Stühlinger Hans-Carossa-Klinik feiert 2023 ihr 60-jähriges Bestehen. | Bild: Edelgard Bernauer

„Was von den Patienten sehr positiv erlebt wird, ist die familiäre Atmosphäre. Es ist ein kleines Haus, die Wege sind kurz, niemand ist ‚nur eine Nummer‘ und die Gemeinschaft der Patienten untereinander ist ein wichtiger Faktor, der zur Gesundung beiträgt“, erklärt Yasmin Schneeberg. Damit ihre beiden Töchter im ländlichen Raum und in der Nähe der Familie aufwachsen können, zog es sie von der Uniklinik Würzburg zurück nach Stühlingen.

Ralf König pendelt regelmäßig von Freiburg nach Stühlingen, da seine Familie dort sozial verwurzelt ist. Er war vorher Oberarzt der Psychosomatischen Universitätsklinik Freiburg und wird als sehr kompetenter und sympathischer Kollege in Stühlingen geschätzt: „Ich bin hier sehr gut angekommen.“

Im Vordergrund steht in der Hans Carossa Klinik die psychotherapeutische Versorgung der Patienten mit Einzel- und Gruppenarbeit, Gestaltungs- und Bewegungstherapie , außerdem lernen sie Entspannungsverfahren kennen und erhalten begleitende körperbezogene Anwendungen wie Wärmebehandlungen, Massagen, Akupunktur und Bäder.

Das Angebot der Hans-Carossa-Klinik Diese Krankheitsbilder werden behandelt Sämtliche Krankheitsbilder aus dem Bereich der Psychosomatik und psychotherapeutischen Medizin. Es gibt Therapieangebote für Depressionen, Burnout, stressbedingte Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, sogenannte somatoforme Störungen und Schmerzstörungen, Ess-Störungen wie Magersucht und Bulimie, Angst- und Panikzustände, Traumafolgestörungen. Der Ablauf in der Tagesklinik Die Patienten befinden sich montags bis samstags von 8 bis 16.30 Uhr an durchschnittlich 36 Behandlungstagen in der Tagesklinik. Die Patienten erhalten eine intensive Psychotherapie nach individuellem Behandlungsplan. Eine breite Palette tiefenpsychologischer, verhaltenstherapeutischer und am Körper ansetzender psychotherapeutischer Verfahren steht zur Verfügung, zusammen mit Kunsttherapie, Musiktherapie, Entspannungstechniken, Biofeedback und medizinischer Lichttherapie. Ein wichtiger Wirkfaktor ist außerdem die therapeutische Gemeinschaft als Projektions- Lern- und Erfahrungsraum. Die Patienten kehren jeden Abend in ihr häusliches Umfeld zurück und erproben die neu erarbeiteten Verhaltensstrategien in ihrem Alltag. Die Reihe Carossa-Kultur Das Kulturprogramm Carossa Kultur wurde 2012 etabliert, monatlich werden Veranstaltungen aus dem Bereich Musik, Film und Kunst geboten, außerdem finden auch medizinische Fortbildungen statt. Die Öffentlichkeit ist hierbei herzlich willkommen. Wegen der Corona-Pandemie waren diese Veranstaltungen seit 2020 ausgesetzt. Die medizinische Leitung Die medizinische Leitung der Hans Carossa Klinik Stühlingen haben Chefarzt Ralf König (seit Mai 2021) und Oberärztin Yasmin Schneeberg (seit Juni 2020) inne. Ralf König ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie und Neurologie. Yasmin Schneeberg ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Inge Kerscher-Habbaba ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Neurologie und Psychiatrie, außerdem ist sie EMDR-Therapeutin. Der Kontakt ist möglich per Mail (info@carossa-klinik.de) und Telefon 07744/93 00.

Die Hans-Carossa-Klinik feiert 2023 ihr 60-jährige Bestehen. Hat sich seit der Gründung etwas geändert?

„Wir machen die Erfahrungen, dass der Schweregrad der Erkrankungen in der Psychosomatik zugenommen hat.“ Ralf König, Chefarzt

Die Patienten, die stationär behandelt werden müssen, seien stärker beeinträchtigt als früher. „Das betrifft zum Beispiel Patienten mit Persönlichkeitsstörungen oder posttraumatischen Störungen“, erklärt Ralf König. Seit der Corona-Pandemie sieht Ralf König eine vermehrte Isolierung der Patienten: „Letztlich ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor hinzugekommen, der bewirkt, dass Patienten, die zum Teil vorher ambulant behandelt werden konnten, nun auch stationär kommen.“

Die Patienten würden beispielsweise berichten, dass sie durch die Lockdown-Einschränkungen ihre sozialen Kontakte nicht mehr wie vorher wahrnehmen konnten und dass dadurch ein stabilisierender Faktor weggefallen sei.

Die Hans-Carossa-Klinik Stühlingen betreibt auch eine psychosomatische Tagesklinik. | Bild: Archiv

Derzeit werden die beiden Vizsla-Rüden Elmo und Momo in der Klinik sozialisiert. Die Hunde sollen später in der tiergestützten Therapie eingesetzt werden.

Und wie sieht die medizinische Leitung die beschlossene Schließung des Stühlinger Krankenhauses? „Seit Jahrzehnten besteht eine enge wechselseitige Zusammenarbeit mit dem Loreto-Krankenhaus“, sagt Inge Kerscher-Habbaba. Die Schließung der Klinik bezeichnet sie als „großen Verlust für die Infrastruktur des östlichen Landkreises“.

Inge Kerscher-Habbaba weiter: „Viele Patienten, darunter auch gerade ältere Menschen, benötigen keine technologielastige Hochleistungsmedizin, sondern eine solide wohnortnahe Versorgung in überschaubaren Strukturen mit vertrauten Ansprechpartnern.“ Die physische Zentralisierung von medizinischen Einrichtungen werde sich laut Kerscher-Habbaba ohnehin im rasch voranschreitenden digitalen Zeitalter in vielen Bereichen im Rückblick als überflüssig erweisen.