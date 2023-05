Die Badesaison in Mauchen kann beginnen: Das Schwimmbad öffnet an Pfingstsonntag, 28. Mai.

„Es läuft alles wie gehabt“, erläutert der Vorsitzende Roland Geng beim Fototermin. Die sehr erfolgreiche Saison 2022 bestärkte das Team sehr.

Die Ausstattung des Bads

Neben dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken gibt es im Schwimmbad Mauchen ein Kinderbecken, eine große Liegewiese und den Liegesteg mit zwei Himmelsliegen. Eine Tischtennisplatte lockt zum Spielen ein, im Kiosk steht heißer Kaffee stets bereit, außerdem gibt es warme und kalte Snacks und ein großes Speiseeis-Angebot.

Das ist neu in der Badesaison 2023

Zu den Neuerungen 2023 gehören das neue Tor beim Kiosk und zwei Himmelsliegen, welche die 2022 gebaute Liegefläche komplettieren. Bernhard Rebmann brachte seine handwerklichen Fähigkeiten, seine Arbeitszeit und das Material für das Eingangstor ein. Die Himmelsliegen wurden von „Gengs Linde“ gespendet.

Das Schwimmbad Mauchen öffnet am Pfingstsonntag seine Pforten. Der Vorsitzende Roland Geng, im Bild mit Sohn Louis Geng, hat gemeinsam mit seinem Team alles vorbereitet. | Bild: Yvonne Würth

Auf dem Vereinsgelände gibt es ab dieser Saison WLAN. Für das Sommerferienprogramm am 31. Juli konnte Katrin Benz Meerjungfrauen-Schwänze organisieren, so kann ein echter Meerjungfrauen-Schwimmkurs stattfinden. Und der Vorstand steht bereits in den Startlöchern für das zweitägige Fest zum 30-jährigen Bestehen des Fördervereins 2024.

Sie stehen hinter dem Bad Der Förderverein Schwimmbad Mauchen hat 122 Mitglieder und feiert 2024 mit einem zweitägigen Fest mit Musik, Spiel und Spaß sein 30-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Roland Geng ist zu erreichen per E-Mail info@schwimmbad-mauchen.de und Telefon 07744/929660. Informationen gibt es im Internet unter https://foerderverein-schwimmbad-mauchen-e.jimdosite.com/

Die Öffnungszeiten

Das Freibad Mauchen ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 13 bis 19 Uhr bei gutem Wetter.

Eintrittspreise wurden nicht erhöht

Die Preise bleiben stabil wie vor der zweijährigen Corona-zwangspause: Erwachsene zahlen 2,20 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen 1,10 Euro. Jahreskarten gibt es für 51 Euro (Familien), 28 Euro (Erwachsene) und 14 Euro (Kinder). Dutzendkarten kosten 22 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder.

Veränderungen im Vorstand

In der jüngsten Hauptversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Dieter Mayer war elf Jahre lang zweiter Vorsitzender, er erhielt einen Geschenkkorb und Dankesworte für sein Engagement.

Dieter Mayer (links) stellte sich bei den Wahlen nach elf Jahren als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr zur Wahl und wurde vom Vorsitzenden Roland Geng verabschiedet. | Bild: Verein

Der neugewählte Vorstand: Vorsitzender Roland Geng, neuer stellvertretender Vorsitzender ist Daniel Berger, Kassiererin Sandra Böhler, Schriftführerin Jasmin Zolg, Beisitzer sind Jan Güntert, Tobias Güntert und Simon Zolg.

Der Vorstand des Fördervereins Schwimmbad Mauchen bei der Hauptversammlung im Rathaus Mauchen. Dieter Mayer (links) wurde nach elf Jahren als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet. Weiter von links: Der Vorsitzende Roland Geng, Schriftführerin Jasmin Zolg, der neuer stellvertretende Vorsitzende Daniel Berger, Kassiererin Sandra Böhler, die drei Beisitzer Tobias Güntert, Jan Güntert, Simon Zolg. | Bild: Verein

Blick auf die Saison 2022

In ihrem Jahresrückblick 2022 erinnerte Schriftführerin Jasmin Zolg an das finanziell besonders erfolgreiche Jahr. Am 5. Juni wurde das Bad eröffnet, in Folge des Großbrandes in Mauchen am 20. Juni bei der Firma Hochtal BSP wurde das Wasser zum Löschen genutzt, danach wurde das Bad für einige Tage geschlossen.

Mit 5630 Besuchern waren es um 500 mehr als 2019. Das DLRG und das Kioskteam hatten jeweils um die 390 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, 2019 waren es jeweils 325 Stunden. „Auf keinen Fall darf man die unzähligen Stunden für Technik, Anlagenpflege, Einkäufe und mehr vergessen“, so Jasmin Zolg.

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten nutzten auch Schulklassen und Vereine das Bad. „Die neue Liegefläche neben dem Kinderbecken kam bei unseren Gästen sehr gut an und wurde rege genutzt“, freute sich Jasmin Zolg.

