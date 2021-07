von Yvonne Würth

Mit den Indianertagen im Wutachtal startet die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal in das Sommerferienprogramm Stühlingen.

Der Indianertag

Alle Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren können im August eine Woche lang täglich von 8 bis 20.30 Uhr die Indianertage im Wutachtal genießen. Das Angebot findet vom 2. bis 7. August sowie vom 9. bis 14. August statt. Die Kinder erwartet Spiel und Spaß, Lieder und Geschichten aus der Bibel sowie Abenteuer und Workshops. Außerdem gibt es gemeinsames Mittag- und Abendessen.

Die Leitung und das Team

Die Kirchenälteste Renate Zolg ist seit 1997 als Leiterin des jährlichen Zeltlagers der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal aktiv, davor war sie bereits als Helferin mit dabei. Sie sammelt das Jahr über Ideen und hat auch für das zweite Jahr unter Pandemie-Bedingungen im Bereich des aktuell möglichen ein Programm zusammengestellt.

Renate Zolg ist Kirchenälteste der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal und leitet jedes Jahr das beliebte Zeltlager. Auch dieses Jahr findet es wieder statt, allerdings halbiert und ohne Übernachtung. Bild: Yvonne Würth

„Wir wollen den Kindern ein Programm bieten, wo mehr möglich ist als daheim, auch die Eltern sollen ihre Kinder gut betreut wissen.“ Es sei das gleiche Programm wie beim üblichen Zeltlager, nur etwas kürzer – es sind sechs Tage, von Montag bis Samstag.

Die Corona-Bedingungen

„Die Kinder kommen morgens und gehen abends wieder heim, damit umgehen wir das kritische Thema, dass die vielen Kinder in einem Zelt schlafen“, erklärt Renate Zolg. Die Gruppengröße wurde ebenfalls reduziert, mit maximal 30 Kindern in der Woche haben nur die Hälfte Platz, dafür findet das Angebot gleich doppelt statt. „Wir wollen wieder das Gruppenerlebnis anbieten, damit das Zeltlager-Feeling doch ein Stück weit aufkommen kann.

Kosten und Anmeldung Das Zeltlager findet auf dem Rastplatz Schwerzen statt, eine Dixie-Toilette wird aufgestellt. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung aller Regeln und Vorlagen des Jugendverbandes der Landeskirche statt. Das erste Kind einer Familie zahlt 90 Euro, jedes weitere Kind 80 Euro, Essen sowie Snacks und Getränke sind inbegriffen. Eine Anmeldung ist bis 24. Juli möglich bei Renate Zolg, Telefon 0171/577 21 70 und E-Mail (renate.zolg@wutachblick.de). Informationen zu den Indianertagen gibt es im Internet (www.wutachblick.de).

Dafür stellen wir zwei große Zelte auf, dort finden das Mittagessen, Abendessen und verschiedene Angebote statt.“ Im Kinderbereich und im Freien ist dieses Angebot aktuell möglich mit einer festen Gruppe. Auf eine Maske kann verzichtet werden, auf den Abstand wird geachtet, versichert Renate Zolg.

Das Programm

Morgens ab 8 Uhr können die Kinder ankommen. Dies ist eine frühe Zeit, um die arbeitenden Eltern zu entlasten. Bis 9 Uhr gibt es Bastel- und Spielangebote, ab 9 Uhr startet das Zeltlagerprogramm. Es wird gesungen, biblische Geschichten werden erzählt, die Kinder arbeiten in Kleingruppen am Thema, außerdem wird es im Spiel vertieft.

Nach dem Mittagessen gibt es entweder Spiele oder Workshops zum Thema Indianer. Außerdem sollen Geländeläufe angeboten werden. Nach dem Abendessen gibt es Spiele, teils themenbezogen, auch wird mal eine Runde Völkerball gespielt:

„Abends ist die ganze Gruppe zusammen. Mittags sind wir oft in kleinen Gruppen unterwegs, abends ist dann die ganze Gruppe gefragt. Am Ende gibt es eine „Gutenacht-Geschichte“, bevor die Kinder wieder heim gehen, auch mal ein Lagerfeuer, aber das machen wir spontan. Wichtig ist uns, dass sie ein Zeltlagerfeeling kriegen, dass wir so nah wie möglich an das Zeltlager herankommen.“