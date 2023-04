170 Jahre wird der Musikverein Bettmaringen dieses Jahr alt. Dies feiert er gemeinsam mit den Musikvereinen aus dem Arbeitsbezirk IV Oberes Wutachtal im Festzelt beim Ortseingang Richtung Mauchen.

Das Bezirksmusikfest Das Bezirksmusikfest des Musikvereins Bettmaringen findet von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, auf dem Festplatz beim Ortseingang Richtung Stühlingen/Mauchen statt.

Am Freitag, 28. April, ist ab 18 Uhr Braas & Blas mit Brasslufthamma, Holzbauer Musik aus Radolfzell am Bodensee und der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Bis 20 Uhr ist der Eintritt frei, danach kostet er sechs Euro.

Am Samstag, 29. April, ist baden.fm Schwarzwaldparty mit DJ Matze ab 20 Uhr, danach legt DJ Padi auf. Der Eintritt kostet acht Euro, ab 16 Jahren mit Muttizettel.

Am Sonntag, 30. April, ist Bezirkstag. Ab 11 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Berau zum Frühschoppen. Um 13 Uhr beginnt der Festumzug mit Gesamtchor neben dem Zelt, danach ist das Konzert der Bezirksvereine und ab 18.30 Uhr spielen die lustigen Steinbachtaler.

Maiwandertag ist am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Birkendorf, Trachtenkapelle Obermettingen, Musikverein Wutöschingen, Trachtenkapelle Falkau-Raitenbuch und Musikverein Epfenhofen.

Die Gründung

Wie Susanne Amann und Linda Burger bereits in der Chronik zum 160-jährigen Bestehen 2013 festgehalten hatten, wurde der Verein im Jahr 1853 gegründet. Neben mündlichen Überlieferungen gibt es Zeitungsberichte, welche das Bestehen auf dieses Jahr datieren. Damals hatte Hauptlehrer Franz Xaver Schütz die musikalische Grundausbildung übernommen. Vermutlich handelt es sich um den gleichen Hauptlehrer Franz Xaver Schütz, welcher 1869 mit der „Knabenmusik Horheim“ anlässlich der Firmung die Gründung des heutigen Musikvereins Horheim gestartet hatte.

Die ersten Männer an der Spitze

Damals bis ins Jahr 1931 war der Dirigent gleichzeitig auch der Vorsitzende. Dass der Verein früher auch „Feuerwehrmusik“ genannt wurde, liegt daran, dass der erste Feuerwehrkommandant Theodor Eichhorn gleichzeitig Dirigent des Musikvereins war. Mit dem ersten Vorsitzenden von 1931 Josef Fischer gab es den ersten Ausflug des Vereins, damals fuhren die Musiker mit einem Auto aus dem Nachbarort Mauchen zum Jahreskonzert nach St. Blasien. 1936 wurden erstmals passive Mitglieder aufgenommen.

Das kurzzeitige Aus und die Wiedergründung

Trotz Verbots des NS-Regimes spielte der Verein 1939 an der Fronleichnamsprozession, deshalb wurde die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde entzogen. Im Anschluss an die Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg, der erste Auftritt fand an der Fronleichnamsprozession statt, wurde auch erstmals Theater gespielt 1946. Im Sommer 1947 fand gemeinsam mit dem Männergesangverein Bettmaringen das erste Konzert mit abendlicher Tanzveranstaltung nach dem Krieg statt, außerdem gab es einen gemeinsamen Ausflug mit dem Kirchenchor und Sportverein zum Eggbergrennen in Bad Säckingen.

Als erste vorläufige Einheitskleidung wurden 1951 Hemden und Krawatten angeschafft, die erste Uniform im Jahr 1963 war blau, 1975 gab es eine neue Uniform und 1993 stimmten die Musiker für eine rote Uniform.

Die Ehrendirigenten

Der Verein ernannte mit Josef Fischer (1958), Franz Boll (1979) und Erich Philipp (2007) insgesamt drei Ehrendirigenten. Die erste weibliche Dirigentin war die studierte niederländische Musikerin Elisabeth Regensburg (2008 bis 2022), seither steht der Verein unter der musikalischen Leitung von Sascha Boll, der zugleich auch zusammen mit Stefan Heer das Amt des Vorsitzenden ausübt.

1968 wurde das erste von mehreren Bezirksmusikfesten ausgerichtet, seit 1970 wurden mit Mechthilde Götz und Erika Preiser erstmals Frauen aufgenommen. Für musikalischen Zuwachs wird seit 1971 mit der eigenen Ausbildung der Jungmusiker gesorgt.

