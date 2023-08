In die Gastro-Welt der Hohenlupfenstadt kommt Bewegung. Während der seit 1930 von der Familie Porten geführte „Landgasthof-Hotel Rebstock“ mit der gastronomieerfahrenen Familie Sarikaya aus Waldshut-Tiengen einen neuen Besitzer fand, steht mit dem Gasthaus „Deutscher Hof“, besser bekannt unter dem Namen „Napoleon“ für 850.000 Euro zum Verkauf.

Wie Christine und Jochen Sarnow, bisher Besitzer des „Rebstock“ mitteilen, wurde das traditionsreiche Haus verkauft. Seit einiger Zeit wurde das Haus von den bisherigen Eigentümern fast ausschließlich als Hotelbetrieb genutzt. Auf einschlägigen Internetseiten von Immobilienhändlern wurde der Landgasthof für 800.000 Euro angeboten.

Auf der Internetseite von „immobilio“ ist zu lesen, dass sich der Preis auf das Stammhaus mit Hotel und Restaurantbetrieb sowie das Gebäude des „Museums“ mit Waschküche und Garage beziehe. Zum Verkauf stehe das Objekt aufgrund fehlender Nachfolge.

Der „Landgasthof-Hotel Rebstock“ hat einen neuen Besitzer: Christine Sarnow (links) verkaufte das Traditionshaus an Beyazit Sarikaya und Nazmiye Sarika. Bild: privat | Bild: Edinger, Gerald

Ab Oktober werden Nazmiye Sarikaya und ihr Ehemann Beyazit Sarikaya den Landgasthof mit Hotelbetrieb weiterführen, heißt es in der Mitteilung. Das Ehepaar hat bereits Gastronomiebetriebe in Waldshut-Tiengen.

Seit 93 Jahren wurde der „Rebstock“ als Familienunternehmen geführt. Christine und Jochen Sarnow freuen sich nun sehr, Hotel und Gasthaus „in gute Hände zu übergeben“. Alle Mitarbeiter werden vom neuen Besitzer übernommen, heißt es in der Mitteilung.

Mehr wollte das Ehepaar zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Besitzerwechsel sagen und die neuen Eigentümer seien im Urlaub in der Türkei, erklärt Jochen Sarnow auf Nachfrage dieser Zeitung.

Kreis Waldshut Wenn die Küche kalt und das Glas leer bleibt: Was der Personalmangel für die Gastronomie bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

Zukunft des „Napoleon“ hingegen ungewiss

Eine völlig andere Situation stellt sich beim Kult-Gasthof „Deutscher Hof“, das unter dem Namen „Napoleon“ besser bekannt ist und in der Stadt liebevoll „Napi“ genannt wird. Im Jahr 2019 hatte Dietmar Vollmer das Haus gekauft und wollte daraus eine „Musiker-Kneipe“ machen.

Das Stühlinger Traditionsgasthaus „Napoleon“, direkt am Zollübergang zur Schweiz, steht für 850.000 Euro zum Verkauf. Dietmar Vollmer hatte die Kult-Gaststätte erst 2019 übernommen. Bild: Gerald Edinger | Bild: Edinger, Gerald

„Es gab einige gute Veranstaltungen, beim einem Karaoke-Abend standen wir allerdings zu dritt im Lokal“, erzählt der Inhaber. Silke Heigl habe den Betrieb gut geführt, es gab aber auch Tage, an denen kein Gast kam. Die Restaurantleiterin wurde Mutter und hörte auf, erzählt Vollmer.

Auch unter dem neuen Pächter lief das Gasthaus gut, die Küche bekam gute Kritiken von den Gästen.

Dennoch gab es offenbar Unstimmigkeiten zwischen Vermieter und Pächter, die Vollmer vage andeutet. Nach einem turbulenten Jahr machte der Gastwirt von seinem Sonderkündigungsrecht gebrauch, sagt Vollmer im Gespräch mit dieser Zeitung.

Dietmar Vollmer

Seit Januar dieses Jahres steht das um 1940 erbaute Anwesen für 850.000 Euro zum Verkauf. Das Gasthaus mit einem kleinen Nebenzimmer bietet 60 Sitzplätze, hinzu kommen im Sommer fast ebenso viele Plätze vor und neben dem Gasthaus, erzählt der Besitzer. Im Gebäude befinden sich zudem fünf Zimmer, eine Wohnung und ein Büro.

Lieber verkaufen statt verpachten

Für Dietmar Vollmer ist diese Immobilie inzwischen ein schwieriges Thema: „Bei aller Romantik: eine Gaststätte ist ein wirtschaftlicher Betrieb, bei dem man die Rentabilität im Blick haben muss. Und wer will heute noch in der Gastronomie arbeiten?“

Zwar mag er eine Verpachtung des „Napoleon“ nicht ausschließen, favorisiert bei seinen Überlegungen allerdings den Verkauf des Hauses. „Es gab auch schon Besichtigungen, ein Interessent kommt dabei nicht aus dem Gastrobereich“, sagt Vollmer, der Chef der gleichnamigen Gebäudereinigung ist.

So beurteilt der Gewerbeverein die Situation

Reinhard Schmitt, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen, sieht die Kernstadt in Sachen Gastronomie in einer guten Situation – auch wenn mit dem „Napoleon“ und dem „Drexler“ zwei Traditionshäuser momentan geschlossen haben. „In Stühlingen geht es uns mit den Gastro-Betrieben im Vergleich zu anderen Gemeinden gut!“

Reinhard Schmitt, Vorsitzender HGV Stühlingen | Bild: Edinger, Gerald

Verkauf „Rebstock“

Über den Besitzerwechsel freut sich Schmitt und hofft, dass die neuen Wirte Erfolg haben. „Ich bin froh über jeden Betrieb, der in Stühlingen erhalten wird. Das ist gut für die Stadt und den Tourismus!“ Er stellt allerdings fest, dass es „ohne unsere ausländischen Mitbürger fast keine gastronomischen Betriebe“ mehr geben würde.

Hohentengen/Hochrhein Solarenergie wird immer beliebter und ist auch in der Gastronomie nicht mehr wegzudenken Das könnte Sie auch interessieren

Verkauf „Napoleon“

Nach Meinung des HGV-Vorsitzenden hat mit dem „Napoleon“ ein gutgehender Gasthof seine Türe geschlossen. Der letzte Pächter hatte ein Jahr Zeit zu testen, aus seiner Sicht war das eine Erfolg. Er bedauert, dass diese zum Stadtbild gehörende „Kult-Gaststätte“ dicht gemacht hat.

Gastronomie in der Stadt

Zum gastronomischen Angebot in der Stadt gehören der „Landgasthof-Hotel Rebstock“, „Zum Zapfhahn“, „Café Einstein“, „Sheeper‘s by Tanja“, „Gasthaus Zur Krone“, „Weilers – Café & Bistro“ und das „Ristorante il Faro“. Schade findet Schmitt, dass der HGV in der Kernstadt kein Gasthaus mit Nebenzimmer findet, in dem der Verein auch mal hinter verschlossener Tür Dinge besprechen könne.