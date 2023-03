Viele Konzertbesucher aus Ewattingen und der Region waren in die Wutachhalle gekommen, wo sie musikalisch vom MGV begrüßt wurden. MGV-Vorsitzender Stefan Tröndle freute sich über die große Resonanz. Edmund Kromer übernahm die Rolle des Radiomoderators und führte durch den Abend. Er wurde zum Auftritt von Let‘s Fetz von seinem Kollegen Markus Hosp abgelöst. In Anlehnung an die SWR-Hitparade gestaltete der Männergesangverein Ewattingen mit dem Gastchor Let‘s Fetz aus Bonndorf das Programm zum Jahreskonzert.

Zum Auftakt gab der Chor „We will Rock You“ von Queen zum Besten. Dirigentin Anja Schuler bewies in ihrer solistischen Einlage ihr taktsicheres Temperament und Können. Mit dem Hit zum Sommermärchen „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani wurde an die Fußball-WM 2014 erinnert. Der Schlager „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern folgte auf Platz zwei. Als Solisten sangen sich Hans-Jürgen Büche und Gottfried Dietsche in die Herzen vornehmlich der Zuhörerinnen.

Ohne ein Blick ins Notenblatt zeigte der Let‘s Fetz-Chor sein Können mit „Wenn ich vergnügt bin“ von den Comedian Harmonists. Mit einem großen Sprung durch die Jahrzehnte ging es mit „Mambo“ von Herbert Grönemeyer weiter. Die deutsche A-cappella-Band „Die Wise Guys“ besang 2006 mit dem Titel Radio das Medium des Abends. Dirigentin Dagmar Hosp führte den Chor durch den herausfordernden Titel. Weitere Songs folgten. Der Klassiker „Girls, Girls, Girls“ leitete das Ende der Hitparade ein. Zur Zugabe sang der Let‘s Fetz Chor ein afrikanisches Lied mit Tanz.

Der MGV setzte mit „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen das Programm fort. Klassiker wie das „Bad‘ner Lied“ und „Loch Lomond“ folgten. Mit „Mamaloo“ und „Bajazzo“, gesungen vom Gesamtchor, neigte sich der Abend dem Ende zu. Mit Applaus verabschiedete das Publikum die Chöre samt Dirigenten und die Pianisten Tamara Braun und Tim Fischer sowie den Percussionisten Jürgen Braun.