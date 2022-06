von Yvonne Würth

Das Schwimmbad Stühlingen wird ab morgen, 2. Juni, eröffnet. Sprecherin Claudia Pabst informierte über die Öffnung und gab einen Einblick in die Anlage. Die jüngsten Vorschriften hatten vermehrt Arbeiten notwendig gemacht, das notwendige schriftliche OK des Landratsamtes und damit das grüne Licht für die Öffnung sei am Montag gekommen.

Öffnungszeiten und Preise Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag sowie in den Ferien voraussichtlich bereits ab 11 bis 19 Uhr, Änderungen sind vorbehalten. Die Preise sind gleich geblieben wie vor Corona, Erwachsene zahlen 3 Euro (Kinder von 6 bis 16 Jahre zahlen 1,50 Euro); Jahreskarte Familien 66 Euro, Erwachsene 39 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) 20 Euro. Schwimmfreunde Die drei Vorsitzenden Horst Neumann (Technik), Friedbert Pabst (Arbeitsorganisation) und Frank Pieper (Öffentlichkeit) kümmern sich ebenso wie Schriftführerin Valerie Isele, Beisitzer Technik Tobias Lasarzick, Kassiererin Annegret Hotz, DLRG-Beauftragter Michael Basler und die Beisitzer Simone Hamm und Pascal Blank im Vorstand um die Geschicke des Vereins.

Aufgrund von Lieferengpässen konnten die notwendigen Sanierungsarbeiten im Bereich der Damen-Umkleide am Samstag fertig gestellt werden. „Gerade die Duschen sind jetzt familienfreundlicher, es ist viel mehr Platz da“, freut sich Claudia Pabst. Regelmäßig werden Arbeiten vorgenommen, als nächstes stehen die Umkleide-Räume der Herren an.

Eggingen Gewagter Sprung gibt Startsignal: Saison am Badesee Eggingen ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Neueste Technik

Das Schwimmbad wird von den Schwimmfreunden Stühlingen betrieben, welche mit Herzblut und Können die Anlage regelmäßig auf den neuesten Stand bringen.

„Als Besucher bekommt man wenig davon mit, was im Hintergrund notwendig ist, um das Schwimmbad zu betreiben. Gerade in den letzten Jahren wurden in dem Bereich Technik größere Investitionen und Anstrengungen unternommen, um auf den neuesten Stand der Technik zu kommen“, schreibt der Verein auf seiner Website.

Die Schwimmfreunde Stühlingen, hier der Vorsitzende Frank Pieper, freuen sich, dass das Schwimmbad wieder öffnet. | Bild: Archivbild: Yvonne Würth

Neben gratis WLAN steht ein Außentemperatur- und Globalstrahlungsfühler bereit. 2021 wurde ein automatisches Chlordosierungsgerät angeschafft, die Messwerte für Chlor und den pH-Wert im Wasser werden regelmäßig gemessen und nach Bedarf das nötige Chlor zugeführt, getrennt für das Schwimmbecken und das Planschbecken.

Ein Differenzdruckmesser zeigt an, wenn der Wasserfilter gereinigt werden muss, sämtliche Werte können bequem über den Computer ausgewertet werden, außerdem werden sie aufgezeichnet.

Das Kinderplanschbecken im Schwimmbad Stühlingen mit großen Sonnensegel befindet sich im Bereich zwischen dem Nichtschwimmerbecken und der Liegewiese. | Bild: Yvonne Würth

Die Techniker erhalten einen Überblick per Computer und Handy, Unregelmäßigkeiten werden sofort erkannt. Die Pumpen können manuell oder zeitgesteuert betrieben werden.

Frequenzwandler regeln die Pumpen auf 30 Prozent herunter während der Nacht, sodass das Wasser weniger abkühlt. Etwa acht Flaschen Chlor werden jedes Jahr verbraucht, die Solaranlage erzeugt bis zu 55 Grad warmes Heizwasser.

Das Technik-Team

Zahlreiche Arbeiten rund um die Technik sorgen im Schwimmbad Stühlingen für das Wohlbefinden der Badegäste. Im Technik-Team sind der Vorsitzende Horst Neumann, außerdem Manfred Geng, Pascal Blank, Wilfried Amann, Tobias Lasarzick, Rupert Harrer (IT und Messtechnik). Regelmäßig mit dem Rasentraktor unterwegs sorgt Arnfried Winterhalder für eine gepflegte Liegewiese, Michael Geng reinigt die Becken mit einem Tauchroboter.

Eine Spielwiese mit Kinderspielplatz, ein Kinderplanschbecken sowie ein Volleyballfeld und Tischfußball stehen für die Badegäste bereit, wenn sie ihre Zeit mal nicht im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken verbringen möchten in Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Ausstattung

Das Schwimmbad in Stühlingen ist solarbeheizt und verfügt über ein Schwimmerbecken mit Nichtschwimmerbecken, Sprungbretter, Kinderplanschbecken mit Rutsche, dazu ein Volleyballfeld, Tischfußball und einen Kinderspielplatz.