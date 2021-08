von Sandra Holzwarth und Dana Coordes

Wo immer der Schuh auch drückt, der Orthopädie-Schuhmachermeister Armin Schmidt weiß fachmännischen und kompetenten Rat. Im Stühlinger Ortsteil Weizen sorgt er seit 16 Jahren für die Fußgesundheit und Mobilität seiner Kunden. Als Spezialist für maßangefertigte Schuhe, Einlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen, Innenschuhe sowie Verbands- und Schutzschuhe für Diabetiker hat er sich auch weit über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf geschaffen.

Etwas versteckt am sonnenverwöhnten Hang von Weizen liegt die kleine Meisterwerkstatt. Armin Schmidt braucht keine Laufkundschaft. Seine Patienten kommen gezielt zu ihm, um fachkundige Unterstützung bei Problem-Füssen zu finden. In seiner Werkstatt fertigen Armin Schmidt und sein Geselle Pascal Eigenstetter hochwertige Produkte und maßgeschneiderte orthopädische Lösungen, durch die seine Kunden Bewegung wieder gänzlich neu erleben können.

Schmerzfreies Laufen

Jede Einlage und jeder Schuh wird individuell und in Handarbeit für die Kunden gefertigt. Dabei verbindet er moderne Technik mit altem Handwerk. Die Schuhfertigung erfolgt, vom Schnittmuster über Leistenbau bis zur Fußbettung in der Werkstatt. Orthopädische Einlagen werden nach Messung individuell angefertigt und eingepasst. Sie vereinen Stütz- und Polsterfunktion für ein sicheres und schmerzfreies Laufen.

Millimeterarbeit: Pascal Eigenstetter schleift die Sohle eines Schuhes. Technik findet sich auch in der Werkstatt eines Orthopädieschuhmachers. | Bild: Sandra Holzwarth

Armin Schmidt nimmt sich Zeit für seine Kunden und legt großen Wert auf die ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Das Ziel ist dabei mehr Laufkomfort und Lebensqualität. Bei seinen Kunden kommt das gut an. Einer von ihnen ist Bernd Ebner aus Geißlingen. Er ist nach einem Unfall durch Zufall auf den Schuhmachermeister aufmerksam geworden und mittlerweile seit rund zehn Jahren Stammkunde. „Ich bin absolut zufrieden. Armin Schmidt macht sehr gute Arbeit und ist vor allem auch ziemlich schnell“, berichtet er.

Umfassende Fachberatung

Schmidts Kunden schätzen die kompetente Fachberatung, die handwerkliche Erfahrung und genießen das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Dafür nehmen sie oftmals auch weite Anreisen in Kauf. Auch Reparaturen werden in der Werkstatt ausgeführt. „Die beste Einlage nutzt nichts, wenn der Schuh schief abgelaufen oder abgetragen ist“, weiß der Fachmann. „Wenn der Schuh sonst aber bequem und gut eingelaufen ist, möchten sich die Träger oft nicht davon trennen, deshalb bieten wir auch die Reparatur oder Aufbereitung von Schuhen an.“

Orthopädie-Schuhmacher Laut Auskunft der Handwerkskammer Konstanz gibt es im Landkreis Waldshut aktuell (Stand: Januar 2021) sechs Orthopädie-Schuhmacher-Betriebe. Vor zehn Jahren war es noch ein Betrieb mehr. Zudem gibt es zwei Auszubildende in diesem Bereich in der Region. Berufsbegleitend besuchen die Azubis die Kerschensteiner-Schule in Stuttgart. Andreas Frühauf, Obermeister der Innung für Orthopädieschuhtechnik Baden-Württemberg, erklärt: „Man findet auf dem Markt eigentlich keine Gesellen und keine Meister. Die Situation mit Auszubildenden ist aber stabil.“

Manche Kunden entschieden sich lieber für einen Neukauf und werden auch bei Armin Schmidt fündig. In der kleinen Schuhabteilung neben der Werkstatt sieht man auf einen Blick, dass sich auch konfektionierte Bequem-Schuhe längst den aktuellen Modetrends angepasst haben. Bei den orthopädischen Maßschuhen kann der Kunde aus einer großen Palette an Farben, Formen, Modellen, Leder-oder Textilarten wählen. „Der Träger muss sich mit seinem Schuh rundum wohlfühlen, er muss ihm aber auch gefallen, sonst wird er nicht getragen“, weiß der Spezialist.

Großer Kundenstamm

Die Zufriedenheit der Kunden ist sein wichtigstes Ziel, damit hat sich Armin Schmidt in den 16 Jahren seiner Selbstständigkeit eine große Stammkundschaft aufgebaut. Seine Patienten kommen aus allen Generationen, auch für die Berufsgenossenschaften ist er tätig, versorgt Arbeitsschutzschuhe mit orthopädischen Einlagen oder baut individuelle Arbeitssicherheitsschuhe nach Maß. „Das Wichtigste in meinem Beruf ist, neben der Arbeit mit Menschen, die professionelle und exakte Handarbeit in der Werkstatt. Dort ist neben Geschick auch Augenmaß gefragt, denn meist entscheiden wenige Millimeter über den perfekten Sitz.“ Mit vielen verschiedenen Materialien hat ein Orthopädie-Schuhmacher zu tun, und trotz dem Einsatz moderner Technik, ist der größte Teil reine Handarbeit.

Dreieinhalb Jahre Ausbildung

Die Ausbildung ist umfangreich, dauert 3,5 Jahre und beinhaltet neben dem Handwerk auch Zeichnen, Anatomielehre, den Umgang mit der Messtechnik und vieles mehr. Unterstützt wird Armin Schmidt im Betrieb von seinem Gesellen Pascal Eigenstetter, der vor zehn Jahren bereits die Ausbildung bei ihm absolviert hat. Armin Schmidt selbst wusste schon früh, was er einmal werden wollte, allerdings hat er dafür einen Umweg einlegen müssen.

Handarbeit: Pascal Eigenstetter verbindet Sohle und Schaft eines orthopädischen Schuhs miteinander, dazu braucht es versierte Hände. | Bild: Sandra Holzwarth

„Ich bin im Westerwald groß geworden und hatte dort schlicht keine Möglichkeit den Beruf des Orthopädie-Schuhmachers zu lernen“, erinnert sich der heute 57-Jährige. Er absolvierte zuerst eine andere Ausbildung, behielt seinen Traumberuf aber im Hinterkopf. Im Alter von 30 Jahren entschloss er sich zum Neustart. Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung und zwei Gesellenjahren hat er die Meisterschule in Frankfurt besucht.

„Man lernt nie aus“

Der Liebe wegen ist Armin Schmidt nach Stühlingen gezogen und hat vor 16 Jahren seinen Orthopädie-Schuhtechnik-Meisterbetrieb gegründet. Was er an seinem Beruf besonders liebt? „Neben dem Handwerk auf jeden Fall auch die Abwechslung und die Herausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt“, erklärt der Vater von zwei erwachsenen Kindern. „Es gibt kein Patentrezept, jeder Kunde kommt mit einem speziellen Problem und wir stellen uns darauf immer wieder neu ein. Als Orthopädieschuhmacher lernt man nie aus“, betont der Meister.