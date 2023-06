Der Stühlinger Frühling findet künftig erst Ende April statt. Dies hat der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen in seiner Hauptversammlung beschlossen. Im Gasthaus „Kreuz“ in Weizen standen außerdem auch Neuwahlen, Verabschiedungen, Rückblick und Ausblick auf der Tagesordnung.

Wie sieht es jetzt im Vorstand des HGV aus?

Der Vorsitzende Reinhard Schmitt freute sich über die neuen, jungen Gesichter, die sich zur Wahl stellen ließen. Sein Stellvertreter Patrick stellte sich ein letztes Mal zur Wahl, neu gewählt wurden Kassierer Antonio Mlodawski, Schriftführer Jens Bryssinck sowie vom Ausschuss Philipp Kasper, Tobias Würth und bei den Beisitzern Johannes Alber.

Der Vorstand des Stühlinger Handel- und Gewerbeverein setzt sich zusammen aus dem Kernvorstand (vorne von links) mit dem Vorsitzenden Reinhard Schmitt, dem neuen Schriftführer Jens Bryssinck, dem neuen Kassierer Antonio Mlodawski, dem zweiten Vorsitzenden Patrick Leingruber und dem Ausschuss (Mitte von links) mit Philipp Kasper (neu), Tobias Würth (neu) und Cornelia Cipa-Jung sowie den Beisitzern (Stehend von links) Anton Scherzinger, Josef Würth, Theo Diem, Richard Beil und Johannes Alber (neu). Nicht im Bild ist Ausschuss-Mitglied Manuela Rothmund. | Bild: Yvonne Würth

Schriftführer Alexander Mut stellte sich nach 17 Jahren nicht mehr zur Wahl, auch Jochen Sarnow und Gerhard Tröndle wollten nach langer Zeit im Ausschuss auf eigenen Wunsch ausscheiden. Gerhard Tröndle erhielt besonderen Applaus, er war seit 1990 im Vorstand des 1987 gegründeten HGV.

„Es ist schön, wenn ein paar Jüngere kommen, lasst uns Ideen sammeln, wie wir die Veranstaltungen aufpeppen können – es gibt schon so viele Gemeinden, die keinen HGV haben und auch keinen Handel, 80 Mitglieder hat auch nicht jeder“, so HGV-Chef Reinhard Schmitt. Dabei sprach er alle Ortsteile an.

Der HGV Stühlingen Der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen wurde 1988 gegründet. Die derzeit rund 80 Mitglieder stammen aus dem Handwerk, dem Einzelhandel und der Gastronomie. Der Vorsitzende Reinhard Schmitt ist zu erreichen per Telefon 07744/1388 und Mail reinhard.schmitt@wuerttembergische.de

Wie sieht es mit den drei Veranstaltungen des HGV aus?

Nach wie vor sei der Stühlinger Frühling die erfolgreichste der drei Veranstaltungen des HGVs, es sollen Ideen gesammelt werden, um den Stühlinger Herbst und den Weihnachtsmarkt mehr zu festigen.

Eine Diskussion gab es um den Termin für den Stühlinger Frühling. Künftig findet er Ende April statt, wenn die Neuheiten lieferbar sind und Wetter sowie Wärme den Aufenthalt im Freien gemütlicher machen als am Anfang des Monats. festgelegt wurde der 27. und 28. April 2024. Der Stühlinger Herbst findet am 24. September statt und der Weihnachtsmarkt am 25. und 26. November.

Dank Dietmar Güntert aus Eggingen wird es am 24. September, beim kommenden Stühlinger Herbst, eine Ausstellung mit mehr als 60 Oldtimern aus Eggingen, Tiengen, Klettgau und Beringen geben, die im Kirchweg ausgestellt werden.

Wie fällt die Bilanz zur Weihnachtsstern-Aktion aus?

Sehr gut angenommen wurde die Weihnachtssterne-Aktion des HGV, der Stadt und der beiden örtlichen Banken. Für die Kindergartenkinder seien das Basteln und der Besuch in der Sparkasse mit Imbiss ein ganz besonderes Ereignis.

Der Handel- und Gewerbeverein Stühlingen traf sich zur Hauptversammlung im Gasthaus Kreuz Weizen. | Bild: Yvonne Würth

Und für die Kinder aus sozial schwachen Familien seien die Sachgeschenke besser geeignet als Geld. „Was auffällt ist die Vielzahl an Amazon-Gutscheinen, das war so nicht gedacht – wir können auch in unseren Geschäften den Kindern eine Freude machen“, empfahl Reinhard Schmitt.

Welche Themen bewegen die Mitglieder?

Über den neuen Lebensmittelladen C&L mitten in Stühlingen freuen sich die Mitglieder sehr, Reinhard Schmitt bat um rege Nutzung und Feedback, damit die Betreiber das Sortiment an die aktuellen Bedürfnisse anpassen können.

Die Schweizer Kunden kommen nicht mehr so zahlreich wie vor Corona und der Inflation.

Bürgermeister Joachim Burger referierte auf Wunsch zu den Themen Klimasparbuch und Stadtradeln, auch sprach er die Bürger-App an, welche für die Einwohner kostenlos sei, der Gemeinderat habe sich für eine Nutzung entschieden.

Ein neues Hinweisschild weist auf den Freitags-Wochenmarkt hin, folgen sollen Geschwindigkeitstafeln entlang der Supermärkte. Eine Unterquerung der B314 ähnlich derjenigen bei der Unteren Alp soll kommen, Zielhorizont sei 2025, die nötigen Grundstücke konnten inzwischen erworben werden.

In einem Aktionsbündnis soll eine gemeinsame Werbestrategie entwickelt werden. Das E-Car sei nicht so gut ausgelastet wie möglich.

Vor allem das Thema Blaue Zone beschäftigt den HGV vermehrt: Durch die Neubauten im Kirchweg und Stadtweg mit 75 Wohnungen entstehe ein Platzbedarf von 150 weiteren Autos – bereits jetzt gebe es regelmäßig keine freien Parkplätze entlang der Hauptstraße. Sobald allerdings eine Parkgebühr in einer blauen Zone festgelegt werde, müsse dies auch kontrolliert werden, machte Bürgermeister Joachim Burger klar.

Patrick Leingruber arbeitet derzeit an der HGV-Website. Gutscheine haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Der Stühlinger Gulden werde immer beliebter als Geschenkidee bei Firmen, Vereinen und Organisationen.