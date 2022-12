von Yvonne Würth

Jessica Paulsen aus Weizen wurde bei den Deutschen Meisterschaften Dry an der Pegnitz in Bayern zum dritten Mal Deutsche Meisterin. Beim Start ihrer vier Huskies in drei Teams gewann Andreas Böhm mit Jessicas Hund dicht gefolgt von ihr selbst.

Die 25-jährige Scooter-Fahrerin trainiert seit September vier Mal die Woche mit ihren Siberian Huskies für die Rennsaison. Der Erfolg zeigte sich bei den jüngsten Deutschen Meisterschaften in der bayerischen Stadt Pegnitz.

Wer ist Jessica Paulsen Jessica Paulsen aus Stühlingen-Weizen hat Pferdewirtschaft studiert, ist international erfolgreich im Zughundesport unterwegs und hat eine anerkannte Zuchtstätte für Siberian Huskies. Informationen gibt es im Internet ( www.easydreamrunners.de ).

Für Jessica Paulsen war es in zweierlei Hinsicht eine besondere Veranstaltung. Zum einen wollte sie ihren Deutschen Meistertitel in der Scooter 2 Hunde Kategorie vom Vorjahr verteidigen. Zum anderen verlieh sie einen ihrer Hunde an einen sehr erfolgreichen Scooter Fahrer.

„Andreas Böhm aus Stuttgart ist Deutscher Meister im Tretroller fahren und er kam auf mich zu, ob ich ihm nicht einen schnellen Hund für die Deutsche Meisterschaft ausleihen könnte. Als einziger Hund blieb mein ältester, erfahrenster aber auch erfolgreichster Hund Speed, der sicher auch sein Bestes mit jemand anderem geben würde“, erzählt Jessica Paulsen.

Der Stuttgarter Tretroller-Fahrer Andreas Böhm wurde Deutscher Meister bei den Deutschen Meisterschaften in Pegnitz/Bayern mit dem Hund Speed, der von Jessica Paulsen aus Stühlingen trainiert wurde. Sie selbst wurde Zweite in der Scooter 1 Hund Kategorie. | Bild: Johannes Heyn

Andreas Böhm gewinnt mit Jessica Paulsens Hund

Mit dieser Entscheidung hat sie sich aber auch eine eigene Konkurrenz geschaffen. Ihren eigenen Titel verteidigte sie in der Scooter 2 Hunde Kategorie und wurde zum dritten Mal Deutsche Meisterin. In der Scooter 1 Hunde Kategorie gewann Andreas Böhm mit Jessicas Hund Speed den Titel, dicht gefolgt von Jessica Paulsen selbst.

Die 25-Jährige nimmt das mit Humor: „Ich wurde von meinem eigenen Hund geschlagen, aber der Titel geht somit auch an mein Team, damit kann ich leben.“ Für sie gibt es allerdings keine Pause, denn das Training geht direkt weiter.

Sie bereitet sich und ihre Hunde auf die Schneesaison vor, es stehen spannende Rennen mit dem Schlitten an. Darunter sind die Deutsche Meisterschaft im Thüringer Wald und die Weltmeisterschaft in Italien.