Unter dem Titel „Der Garten blüht! Rosen, Kunst, Literatur & mehr“ lädt der Schwarzwaldverein Stühlingen vom 16. bis 18. Juni zu den Gartentagen ein. Zusätzlich zu Führungen und Pflanzenflohmarkt im Schürgarten gibt es ein Programm in der Schür am Stadtgraben in der Eberfingerstraße 3 mit Ausstellungen, Musik, Lesung und mehr.

Rosen, Kunst, Literatur und mehr gibt es vom 16. bis 18. Juni bei den Gartentagen des Schwarzwaldvereins Stühlingen zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Das Programm der Gartentage Freitag, 16. Juni Die Gartentage werden am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr eröffnet. Samstag, 17. Juni Ludwig Nehmer aus Bonndorf gibt am Samstag, 17. Juni, von 9.30 bis 13 Uhr im Rahmen eines Kurses einen Einblick in die Kunst der Kalligraphie. Maximal zehn Personen können teilnehmen, die Kosten liegen bei 30 Euro, Anmeldungen bis 14. Juni bei Jutta Binner-Schwarz unter Telefon 07744 56 29. Um 15 Uhr gibt es japanische Bild-Briefe „Etegami“ mit dem japanischen Meister Kentarou Yoshino zum Zuschauen und Ausprobieren. Ab 19.30 Uhr lädt Walter Scheuble als der „Barde vo de Baar“ zum „liederlichen Sommerabend“ ein, es gibt Köstlichkeiten aus dem Schürgarten. Sonntag, 18. Juni Am Sonntag, 18. Juni, liest Thomas Binder um 11 Uhr aus seinem historischen Roman „Der Galgentänzer“ (www.schwarzwald-geschichte.de) und um 18 Uhr gibt es einen Vortrag mit Rudi Apel vom Nabu über die Gebäudebrüter „Schwalben und Co“ in Stühlingen. An beiden Tagen finden Führungen durch den Schürgarten statt, Stände und Pflanzenflohmarkt warten auf Besucher.

Die Pflege des Schürgartens

Der Schürgarten wird seit 23 Jahren vom Schwarzwaldverein Stühlingen betrieben. Der Garten war erst ein Lehrergarten, danach der Pfarrersgarten der altkatholischen Kirche. Im Jahr 2000 kaufte ihn der Schwarzwaldverein und verwandelte ihn unter Leitung der Ehrenmitglieder Erika und Herbert Scheuch in vielen ehrenamtlichen Stunden in ein Schmuckstück.

Mittlerweile kümmert sich vor allem die Vorsitzende Antonia Kramer-Diem zeitaufwendig und mit Hingabe um die anspruchsvolle Fläche. Susanne Schudel-Zolg und Erika Scheuch helfen ihr stundenweise dabei. Der Teilbereich Hortulus wurde nach dem mittelalterlichen Vorbild des Mönchs und Abt des Klosters Reichenau, Walahfrid Strabo und seinem „Lehrgedicht über die Gartenpflege“ aufgebaut.

Antonia Kramer-Diem, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Stühlingen, Schürgarten. | Bild: Yvonne Würth

Außerdem beherbergt der Schürgarten mehr als 140 alte und neue Kräuter sowie zahlreiche alte und neue Stauden und Gemüsearten. Für dieses Jahr stehen genügsame Pflanzen im Vordergrund, um Wasserkosten zu reduzieren, denn der Verein verfügt über keine Quelle. Natürlich blühen auch Rosen und viele weitere Blumen.

Ausstellung in der Schür

Petra Jäger aus Weilheim stellt Zeichnungen aus ihrer Graphic Novel „Tiere im Schwarzwald“ aus. Carmen Baumgärtner zeigt gemalte Blumengrüße, Ludwig Nehmer leitet einen Kalligraphiekurs (Anmeldung bis 14. Juni erforderlich) und zeigt kalligraphische Gartensprüche. Norbert Opferkuch präsentiert schöne und praktische Holzobjekte.

Der Bücherflohmarkt unter dem Dach wurde neu geordnet und aufgestockt. Außerdem sind die Werke des Malers Richard Dilger ausgestellt, der in Allensbach am Bodensee gelebt hatte und eine enge Verbindung nach Stühlingen gepflegt hatte, wo sich heute auch sein Grab befindet. Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl sammelt seine Werke, die anlässlich Dilgers 50. Todestages nun mit einer Ausstellung im Untergeschoss gewürdigt werden.

Etegami in der Schür

Die „Bild-Briefe“, wie das japanische Etegami übersetzt wird, sind eine Kombination von Bildern mit Motiven aus der Natur und einem kurzen Text, die als Postkarte versendet werden. Das Gemalte soll nicht perfekt sein, sondern von Herzen kommen, den Empfänger der Karte berühren und etwas Persönliches des Malenden übermitteln.

Anstatt des Namens des Malenden wird ein individueller Stempel als Erkennungszeichen genutzt. Die Stühlinger Etegami-Gruppe gibt es seit März 2022 mit Margrieta Postma. Der japanische Etegami-Meister Kentarou Yoshino wird vor Ort arbeiten. Er lädt zum Zuschauen und Ausprobieren ein.