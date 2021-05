von Yvonne Würth

Mit einer Spende der Ametek-Foundation in Höhe von 50.000 Dollar, das entspricht knapp 41.000 Euro, gibt es für die Realschule Stühlingen ein großzügiges Geschenk von den Bonndorfer Firmen Hectronic und Dunkermotoren, die damit das zehnjährige Bestehen der HeDu-Ausbildungskooperation mit der Realschule feiern. Hectronic stellt Produkte für das Parkraum- und Tankstellen-Management her; die Firma Dunkermotoren ist auf rotative und lineare Antriebstechnik spezialisiert.

Die Fachräume Technik werden neu ausgestattet mit Grundwerkzeugen für Holz, Metall und Elektronik für zwei Klassen mit jeweils 16 Schülern. Dem angemeldeten Bedarf wurde komplett entsprochen seitens der Ametek-Foundation. Für die beiden HeDu-Ausbildungsleiter Alexander Ebi (Hectronic, links) und Andreas Koliska (Dunkermotoren, rechts) gab es ein Dankeschön der Schülersprecher Kristin Strauß und Christian Wend im Namen aller Realschüler. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Die Anfänge: Am 7. Juli 2010 wurde die Kooperation zwischen der Realschule Stühlingen und Hectronic und Dunkermotoren vereinbart. Seit dem 21. September 2011 besteht die anerkannte Bildungspartnerschaft im Rahmen der Industrie- und Handelskammer. „Wir versuchen, gemeinsam unsere Schüler voran zu bringen, es geht um Ausbildungsfragen bei Schülern, Online-Schulungen und Life-Streaming im Klassenzimmer, die HeDu-Tage in Bonndorf. Sehr eingespannt sind hier Techniklehrer Daniel Gasparini und Schulkonferenz-Mitglied Jörg Isele. Wir freuen uns richtig über das Geschenk.“ Rektor Manfred Schmider ist sehr zufrieden mit der Ausbildungskooperation HeDu. Auch Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger zeigte sich erfreut: „Ich kenne die beiden Firmen Dunker und Hectronic schon lange aus meinem Berufsleben; was mir immer wieder aufgefallen ist, dass beide Unternehmen großen Wert legen auf die Bildung, speziell die Ausbildung.“ Burger hatte 1981 seinen Realschulabschluss in Stühlingen gemacht.

Eggingen So hilft die HeDu-Ampel in Zeiten von Corona Das könnte Sie auch interessieren

Die Stiftung: Wie Uwe Lorenz, Geschäftsführer der Dunkermotoren Bonndorf auf Nachfrage erläutert, unterstützt die Firma regelmäßig soziale Projekte in allen Altersgruppen vom Kindergarten bis zum Altenheim. Im vergangenen Jahr kam die Realschule Bonndorf zum Zuge. Die Muttergesellschaft Ametek ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten. Ametek beschäftigt über 15.000 Mitarbeitet an nahezu 150 Betriebsstandorten und verfügt über ein globales Netzwerk von Vertriebs-, Service- und Support-Standorten weltweit. Die Ametek-Foundation wurde eingerichtet für soziale und gesellschaftliche Projekte.

Wie Uwe Lorenz, Geschäftsführer der Dunkermotoren Bonndorf auf Nachfrage erläutert, unterstützt die Firma regelmäßig soziale Projekte in allen Altersgruppen vom Kindergarten bis zum Altenheim. Im vergangenen Jahr kam die Realschule Bonndorf zum Zuge. Die Muttergesellschaft Ametek ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten. Ametek beschäftigt über 15.000 Mitarbeitet an nahezu 150 Betriebsstandorten und verfügt über ein globales Netzwerk von Vertriebs-, Service- und Support-Standorten weltweit. Die Ametek-Foundation wurde eingerichtet für soziale und gesellschaftliche Projekte. Fachbereich Technik der Realschule: Aufgewertet wurde der Fachbereich Technik mit dem neuen Bildungsplan von 2016: Im Anschluss an die Pfingstferien starten erstmals schriftliche Prüfungen in Technik. Das Fach wird drei Stunden wöchentlich unterrichtet, die Digitalisierung im Technikunterricht hat zugenommen. Ebenso neu ist ab Klasse 7 das Fach Informatik, welches von den Lehrern Johannes Bächle und Jörg Isele unterrichtet wird.

Schule per Video Kurzweilige Impressionen aus dem Schulleben der Realschule Stühlingen gibt es auf der Homepage in einem Video auf /www.realschule-stuehlingen.de. Im Schuljahr 2020/21 besuchen 342 Schüler zwei- bis dreizügig die Klassen 5 bis 10. Sie werden von 28 Lehrkräften unterrichtet. Rektor Manfred Schmider ist per E-Mail zu erreichen (realschule@stuehlingen.de) sowie telefonisch unter 07744/939 890.