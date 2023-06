Einen Wechsel gab es bei der musikalischen Leitung des Sängerbunds Stühlingen. Dirigent Reinhard Süß wurde nach zehn erfolgreichen Jahren verabschiedet und seine Nachfolgerin Hanna Krieger vorgestellt. Die Zahl der aktiven Sänger hat sich nach Corona nicht verändert, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Zur Hauptversammlung konnte die Vorsitzende Monika Winterhalder neben den aktiven Sängern erstmals zwei Dirigenten begrüßen. Protokollführerin Dagmar Budde berichtet von einem aktiven Vereinsjahr mit dem Kaffeekränzchen im Mühleareal und dem Adventskonzert mit dem Musikverein Blumegg in der Stadtkirche als musikalische Höhepunkte. Kassiererin Sandra Kaiser konnte dank vieler Arbeitseinsätze der Vereinsmitglieder am Crêpesstand und der Teilnahme am Städtlefest ein kleines Plus vermelden.

Die anstehenden Wahlen wurden von Rosi Hotz vom Kirchenchor geleitet. Die Vorsitzende Monika Winterhalder, Schriftführerin Sabine Ebbesen und Kassiererin Sandra Kaiser wurden für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Dirigent Reinhard Süß verabschiedete sich nach fast zehn Jahren vom Sängerbund Stühlingen, um neue Aufgaben zu übernehmen.

Die frühere Vorsitzende Christine Pflanzl blickte voll Dankbarkeit auf das Wirken von Süß beim Sängerbund zurück. 2013 hatte er den Chor kurzfristig vor dem Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen übernommen. Unter seiner Leitung fanden außergewöhnliche Konzerte an außergewöhnlichen Orten, wie dem Schloss Hohenlupfen, dem Autohaus Amann oder im Mühleareal statt. Zum Abschied gab es ein Geschenk und das „Stühlinger Lied“.

Die Vorsitzende Monika Winterhalder verabschiedet den Dirigenten Reinhard Süß nach zehn Jahren mit einem Präsent und einem Wohlfühlgutschein. | Bild: Arnfried Winterhalder

Im Anschluss hieß Winterhalder die neue musikalische Leiterin Hanna Krieger aus Lauchringen willkommen. Krieger freut sich auf die Zusammenarbeit, mit neuen Ideen und neuem Liedgut will sie versuchen, neue Sänger für den Chor zu gewinnen. Monika Winterhalder blickte auf das 160-jährige Bestehen, das beim Konzert am 18. November gefeiert werden soll. Geplant sind Auftritte in Ewattingen, Küssaberg und im Pflegeheim.