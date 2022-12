von Verena Nikeleit

Der Musikverein Eberfingen hat sein Jahreskonzert in der Ehrenbachhalle in Weizen gegeben. Dabei unterhielt der Verein die zahlreichen Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm von symphonischer Blasmusik über traditionelle Märsche und Polka bis hin zu modernen Jazzklängen. Das Orchester eröffnete das Konzert mit „Take off“ von Alexander Pfluger. Danach stellte Vorsitzender Tobias Schönle die Neuzugänge Carlotta Eichkorn, Dario Vollmer, Marius Raufer, Adrian Probst, Sveja Armbruster und Miriam Raufer vor. Auch erhielt der Verein neue Unterstützung aus der erfahreneren Generation mit Pamela Armbruster, Michael Probst und Manuel Rendler.

Der Musikverein Eberfingen bei seinem Jahreskonzert. | Bild: Sabina Schönle

Danach tauchten die Mitglieder des Musikvereins Eberfingen in die symphonische Blasmusik ein und intonierte „Schmelzenden Riesen“ von Armin Kofler. Dabei wurden die Zuhörer in die Welt der Gletscher und ihr Klagelied über die Folgen des Klimawandels versetzt. Anschließend spielte der Musikverein Filmmusik aus „Drachenzähmen leicht gemacht“ von John Powell sowie aus „Robin Hood“ von Michael Kamen. In die Pause verabschiedete sich der Musikverein dann mit dem Marsch „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fucik.

Nach der Pause eröffnete der Musikverein Eberfingen den zweiten Teil des Konzertes mit „The Olympic Spirit“ von John Williams. Danach entführte das Posaunenregister das Publikum in die Jazz-Welt mit „Basin Street Blues“ von Spencer Williams. Dabei glänzten die Posaunisten Daniel Armbruster, Martin Eisele, Christian Löhle und Bernhard Wittnebel und begeisterten das Publikum. Auch überzeugte das Schlagzeug-Register bei „Funk Attack“ von Otto Schwarz. Mit einem Medley der Band Santiano stach der Musikverein in See, bevor er sich mit dem traditionellen Marsch „Jubelklänge“ von Ernst Uebel verabschiedete. Mit den Zugaben „Rosemarie Polka“ und „Hey Jude“ von den Beatles beendete der Musikverein sein erfolgreiches Jahreskonzert. Man kann auf nächstes Jahr nur gespannt sein.