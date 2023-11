DN-Eintrag am Freitag, schiebt es dorthin, wo ihr es braucht. Print will ich es Sa mitnehmen.

Den 22. Juni 2022 wird Helmut Schmid nie vergessen. An diesem Tag stand die Hochtal BSP am Standort im Stühlinger Ortsteil Mauchen in Flammen und brannte völlig nieder.

„Dies ist ein heftiger Rückschlag für uns und im Moment noch schwer zu verarbeiten und in Worte zu fassen“, schrieb der Firmenchef damals auf der Internetseite des in Ibach ansässigen Unternehmens. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt er von diesem Schock, dem Ergebnis von zwei Gutachten und wann die Produktion in Mauchen wieder anlaufen kann.

Thomas Schmid, Firmenchef Hochtal BSP | Bild: Edinger, Gerald

Helmut Schmid saß an diesem Mittwochmorgen noch am Frühstückstisch, als ihn gegen 6.30 Uhr sein Betriebsleiter Roland Geng aufgeregt anrief: „Aus dem Dach der Halle kommt Rauch, die Feuerwehr ist verständigt!“

Schwarze Rauchwolke von Weitem sichtbar

Der Firmenchef setzte sich sofort ins Auto und fuhr die 40 Kilometer von Ibach nach Mauchen. Schon von Weitem sah er eine schwarze Rauchwolke über dem Tal. „Ich ahnte da schon: das nimmt kein gutes Ende!“

Bild vom Brand in Mauchen am 20. Juni 2022 von Leser Jürgen Wagnerbauer. | Bild: Jürgen Wagnerbauer

Um 7.15 Uhr kam er in Mauchen an, wenig später hat es „durchgezündet“, erzählt er. Sowohl die alte als auch die neue Halle brannten völlig nieder, die darin befindlichen Maschinen wurden ebenfalls zerstört.

Bei allem Unglück erwies es sich als Vorteil, dass es bei drei Maschinen für die Produktion von Brettsperrholzplatten für großformatige und massive Bauelemente Lieferschwierigkeiten gab, sie deshalb nicht in der Halle standen. „Aber das Wichtigste war, dass niemand ernsthaft verletzt, wurde“, zeigt sich Schmid noch heute erleichtert.

Große Hilfsbereitschaft überwältigt

Zwei Mitarbeiter waren zu dieser Zeit vor Ort, um den Probebetrieb zu überwachen. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Überwältigt zeigt sich der Unternehmer noch heute von der großen Hilfsbereitschaft der Bürger im Ort. „Das habe ich noch nie so in dieser Art und Weise erlebt!“

Die Feuerwehr war seit 6.40 Uhr im Einsatz. (Aufnahme vom 20. Juni 2022) | Bild: Heidi Rombach

„Es war uns schnell klar, dass wir diese Produktionshalle wieder aufbauen werden“, sagt der Chef des Familienunternehmens. Und sie sollte am gleichen Standort gebaut werden, ein Angebot von Bürgermeister Joachim Burger, ins Gewerbegebiet Stühlingen umzusiedeln, schlug er aus.

Inzwischen liegt ein Sachverständigengutachten der Versicherung vor. Für die Untersuchung legte ein Bagger Bleche frei, um die Brandursache zu finden. Der Unternehmer hatte zudem selbst einen Gutachter mit der Klärung des Sachverhalts beauftragt. Beide Expertisen kamen zum gleichen Ergebnis: „Es liegt kein Selbstverschulden vor!“

Nach diesem Ergebnis waren alle Beteiligten erleichtert: „Die Ungewissheit hat mich und meine beiden Mitarbeiter einige schlaflose Nächte gekostet“, erzählt er. Das Feuer brach demnach im Heizungskeller der alten Halle aus und breitete sich schnell aus. Die Höhe des Schadens (Gebäude, Maschinen und Produktionsausfall) beziffert der Firmenchef mit „sechs bis acht Millionen Euro“. Ein Jahr dauerte es, bis die Schadenshöhe feststand.

Das Gutachten der Staatsanwaltschaft

Neben den Expertisen der Versicherungen und dem von Firmenchef und Geschäftsführer Helmut Schmid beauftragten Gutachter, hat auch die Staatsanwaltschaft Waldshut nach dem Großfeuer bei der Hochtal BSP in Mauchen ein Gutachten zur Brandursache erstellen lassen.

Das Ergebnis liegt nun vor, hier die Mitteilung der Pressestelle im Wortlaut: „Der Vorgang wurde der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Nach derzeitigem vorläufigen Erkenntnisstand der kriminaltechnischen Untersuchungen sowie eines Sachverständigengutachtens zur Frage der Brandursache steht eine nicht ordnungsgemäße Installation eines Brandschutzschachtes als Brandursache im Raum, die zu einer Entzündung des Daches geführt haben könnte. Die Frage, inwieweit sich daraus ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten ableiten lässt, wird derzeit noch geprüft.“

Neubau schon weit fortgeschritten

Inzwischen ist der Neubau einer um sechs Prozent größeren Produktionshalle schon weit fortgeschritten. Neben der Produktion sind hier nach der Fertigstellung Büro-, Sozial- und Aufenthaltsräume sowie ein Labor zur Qualitätssicherung der verleimten Brettlamellen untergebracht.

Die Produktionshalle der Hochtal BSP wird nach dem Brand im vergangenen Jahr wieder aufgebaut. | Bild: Edinger, Gerald

Nur ein Teil des alten Kellers musste laut Versicherer erhalten bleiben, hier soll eine Betriebswerkstatt unterkommen. Mit der Stadt Stühlingen wurde bereits darüber verhandelt, dass ein Bebauungsplan für ein ebenfalls erworbenes Gelände aufgestellt werden soll, um eine spätere Erweiterung zu ermöglichen, so Helmut Schmid.

Produktion soll im Frühjahr starten

Die bestellten Maschinen sollen Ende Februar 2024 geliefert werden, mit der Produktion der Hochtal BSP-Brettsperrholzplatten hofft der Unternehmer, im April oder Mai beginnen zu können. Fünf Mitarbeiter werden in Mauchen damit beschäftigt sein. Schmid betont, dass die Materialen bis auf wenige Ausnahmen (dort, wo edlere Hölzer verbaut werden) „aus dem Schwarzwald kommen“.