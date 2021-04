von Juliane Kühnemund

Drei klare Erkenntnisse zog der Gemeinderat Wutach am Donnerstagabend über die Sanierungs- und Umbauarbeiten in der Wutachhalle in Ewattingen. Trotz nicht geplanter Zusatzarbeiten am Dach der Halle liegt man nach wie vor im Kostenrahmen. Auf der Zeitschiene ist man ebenfalls gut unterwegs – im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und das Konzept zur neuen Funktionalität geht auf.

Die Wutacher Kommunalpolitiker hatten sich im Vorfeld der jüngsten Ratssitzung mit Planer Daniel Wiest zu einer Besichtigung der Wutachhalle getroffen. Und obwohl das Gebäude noch einer großen Baustelle gleicht, ist doch bereits erkennbar, dass sich das Großprojekt langsam seiner Fertigstellung nähert. Der Anbau mit einem überdachten Eingangsbereich, erstellt in Holzständerbauweise, ist errichtet. Die Größe des Innenraums mit einer Nutzfläche von 275 Quadratmetern lässt jetzt erkennen, dass sich auch das Foyer als Veranstaltungsort für kleinere Feiern eignet. Untergebracht im Anbau sind auch Toiletten (inklusive Behinderten-WC), ein Technikraum und ein Putzraum, ferner ein Raum für Tische, Stühle und Bühnenelemente, der sich auch für die Einrichtung einer Bar eignen würde.

Wie Planer Daniel Wiest erläuterte, sind in der kompletten Halle bereits alle Leitungen – Wasser, Abwasser, Heizung, neu installiert, auch die Elektrik wird komplett erneuert, auch dies ist zu 90 Prozent erledigt, sagte Daniel Wiest. Im Halleninneren sind die Prallwände angebracht, fertig ist die Akustikdecke mit Beleuchtung und Heizplatten (Deckenstrahler). Zur Heizung erläuterte der Planer, dass das Konzept mit den Decken-Infrarot-Strahlern sehr effizient sei. Um eine angenehme Wärme in die Halle zu kriegen, müsse die Heizung nicht schon Stunden vorher eingeschaltet werden.

In rund 15 Minuten wird es durch die Deckenstrahler warm, sagte Wiest. Das System nehme ferner keinen Platz weg, sei energieeffizient und zudem relativ kostengünstig. Erledigt sind nach den Worten des Planers auch die brandschutztechnischen Arbeiten. Die Wand zum Hallenbad beispielsweise sei jetzt so ertüchtigt, dass eine Brandbeständigkeit von 60 Minuten bestehe. Von der Nordseite der Halle gibt es einen Sportlereingang. Von dort kommt man in die Umkleidekabinen und die Duschen und Toiletten. Ein direkter Zugang in die Halle besteht natürlich auch. Groß angelegt ist die Küche, für die es einen Zugang vom Foyer, von der Halle und vom Außenbereich gibt. Über eine Hebetüre mit dahinter liegender Theke ist eine direkte Bewirtung in der Halle möglich.

Installiert ist die Steuerung für die Beleuchtung und die Beschallungsanlage, ebenso sind bereits alle Vorbereitungen für die Zu- und Abluftanlage getroffen. Diese wird einen Wirkungsgrad von 85 Prozent haben, was bedeutet, dass ein minimaler Energieverlust herrscht.

Arbeiten, die noch ausstehen, sind die Bodenarbeiten. Installiert wird ein klassischer Sportboden mit Flächenelastik. Als Oberbelag wird ein sehr strapazierfähiger Linoleum verwendet. In den Nassräumen wird natürlich gefliest. Der Boden im ganzen Hallenkomplex wird ein einheitliches Niveau haben, es gibt also keine Absätze. Und noch ein Thema sprach der Planer an. Der Abwasseranschluss wurde auf die Nordseite der Halle verlegt. Das bringt eine Entlastung des Kanals in der Schwimmbadstraße mit sich.

Positive Bilanz

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Dornfeld zog nach der Besichtigungstour eine positive Bilanz. „Das Konzept ist durchdacht und funktionell, die Nutzfläche hat sich durch den Anbau enorm vergrößert, die veranschlagten Kosten können eingehalten werden. Bleibe zu hoffen, dass die Corona-Pandemie einem gebührenden Fest zur Einweihung der Halle im Sommer keinen Strich durch die Rechnung macht.