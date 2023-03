Beim Jahreskonzert des Musikvereins Grimmelshofen sind langjährige Mitglieder geehrt worden. Seit 50 Jahren im Verein aktiv ist Andreas Heer, seit 25 Jahren spielte Silke Wissmann-Gut im Orchester mit. Der Vorsitzende Werner Kehl erläuterte den Werdegang der beiden Musiker. Andreas Heer war 22 Jahre aktiv im Musikverein Bettmaringen, bevor die Liebe ihn nach Grimmelshofen zog. Dort setzte er seine Erfahrungen als musikalischer Ausbilder und Dirigent um und ist heute noch aktiv beim Probentag als Registerführer beim Musikverein und als Chorleiter beim Chor.

Anlässlich der zentralen Ehrungsfeier des Blasmusikverbands Hochrhein wird er noch die Große Goldene Ehrennadel mit Urkunde erhalten. Seinen Dank für Ehefrau Brigitte Heer für ihr Wirken im Hintergrund drückte Kehl mit der Notenspende „Kaiserin Sissi“ aus, was als Ehrungsstück von den Musikern gespielt wurde. Seine Liebe zur Musik hatte er auch seinen beiden Kindern Linda Heer und Jens Burger vermacht, die ebenfalls zu den aktiven Musikern des Musikvereins gehören.

Silke Wissmann-Gut war 25 Jahre aktive Musikerin. In dieser Zeit war sie auch im Vorstand rege aktiv. Sie erledigte jahrelang als Schriftführerin den Schriftverkehr und erinnerte in den Hauptversammlungen mit ihren Jahresrückblicken an die Auftritte und Aktivitäten des Vereins. Sie trat im Januar als aktives Mitglied zurück, sagte aber weiterhin ihre tatkräftige Unterstützung bei Arbeitsdiensten zu. Dies freute den Vorsitzenden Werner Kehl. Durch die Helfer im Hintergrund konnten sich die Besucher vor dem Konzert und während der Pause an Bratwurst mit Kartoffelsalat, Laugenstangen, Kaffee und Nuss-Stollen stärken.