von Yvonne Würth

Auch im zweiten Jahr der Pandemie finden die Feiern anlässlich der ersten heiligen Kommunion in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz statt. An vier Terminen wird gefeiert, damit alle Kinder und ihre Familien auf Abstand genügend Platz finden, erstmals mit dabei ist eine Feier in Wangen.

Vorbereitung während des Lockdowns

Im Gespräch erläuterte der Leiter der SE Pfarrer Karl-Michael Klotz, wie die Kinder auf das Sakrament vorbereitet wurden: „Begonnen hatte die Vorbereitung im Dezember. In den Vorstellungsgottesdiensten in den Gemeinden wurden die Gruppenkerzen ausgegeben, die Gruppen hatten sich dann parallel zur Vorbereitung in der Schule, ich habe die Kommunionskinder selbst unterrichtet, getroffen.“

Pfarrer Karl-Michael Klotz hat als Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz die Drittklässler auf die erste heilige Kommunion vorbereitet. | Bild: Yvonne Würth

Mit dem Lockdown Mitte Dezember bis Mitte April musste dann umgeplant werden, die Tischmütter fungierten während dieser Zeit mehr als Verteiler und hatten organisatorische Aufgaben übernommen, die Vorbereitung fand durch die Eltern mittels der vom Pfarrer gesendeten Arbeitsblätter statt. „Man muss es als Chance für jeden sehen, sich mit den Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen. Die Eltern haben bei der Taufe versprochen, ihr Kind im Glauben zu erziehen.

Stühlingen Glaube als Stütze: Ökumenisches Frauenfrühstück feiert 25-Jähriges mit besonderem Gottesdienst Das könnte Sie auch interessieren

Diese Verpflichtung haben alle Eltern, beim Taufgespräch weise ich die Eltern immer darauf hin.“ Es wurden Fürbitten in Gottesdiensten von den Kindern gelesen, manche erkundeten mit Mesner Bernhard Wiesmann den Glockenturm der Kirche St. Gallus Eggingen und vereinzelt, je nach Inzidenzlage, wurden im Konradsaal Stühlingen und im Pfarrsaal Eggingen die Kinder auf das Sakrament von Pfarrer Klotz vorbereitet. Dabei wurden die Kinder der einzelnen Schulen nicht vermischt, sondern blieben in ihren Klassengemeinschaften.

Neben der Vorbereitung im Religionsunterricht hatte er die Themenliste mit den Kindern in Weg-Gottesdiensten im Juni angesprochen, in denen einzelne Elemente des Gottesdienstes erklärt werden. „Was theologisch dahintersteht, kann man besser im Gottesdienst erklären, als an der Tafel.“

Was ihn besonders freut, ist die steigende Anzahl der Kinder, die nach vorne zum Altar kommen wollen, um gemeinsam das Vater unser zu beten: „Manche rennen schon, weil sie endlich dürfen.“ Dass dabei auf die Sicherheit geachtet wird durch das Tragen der Maske, ist für den inzwischen durchgeimpften Pfarrer selbstverständlich.

Die Feier der Erstkommunion mit Musik

Die Musikvereine und Chöre, welche seit einer Woche seit Ende Oktober wieder mit Gesamtproben starten durften, proben aktuell für den Anlass in kleinen Ensembles.

In Wangen am 4. Juli spielt an der Orgel Annette oder Tim Fischer, außerdem der Musikverein Wangen und Sängerin Sabrina Blatter. In Bettmaringen am 11. Juli übernimmt die Klassenlehrerin und Organistin Anika Güntert persönlich die musikalische Umrahmung zusammen mit dem Musikverein Bettmaringen.

Der Kirchenchor Stühlingen singt am 25. Juli in Stühlingen im Ensemble, Trompeter Christoph Siebler und Organistin Regina Rutschmann werden ebenfalls fest eingeplant. Den Abschluss in Eggingen am 1. August macht der Musikverein Eggingen mit Organistin Annette Rittner-Fischer und Sängerin Sabrina Blatter.

Feier gemäß Hygienekonzept

Sämtliche Beteiligte hoffen, dass die Feiern tatsächlich stattfinden können. Kurzfristig wird je nach Inzidenzlage bekannt gegeben, welche Voraussetzungen für die Erstkommunionfeiern erfüllt werden müssen.

Aktuell dürfen drei Haushalte mit bis zu zehn Teilnehmern gemeinsam feiern, jede Familie erhält dafür zwei Bankreihen, dazwischen wird der Abstand eingehalten.

Gesang unter der Maske ist aktuell erlaubt, Musiker dürfen abhängig vom verfügbaren Platz spielen, in Bettmaringen können sich bis zu zwölf Musiker auf der Empore ausbreiten, hier sind je zwei Meter Abstand erforderlich.