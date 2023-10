Die Fußgängerbrücke zum Campingplatz ist seit 17. Oktober vollständig gesperrt. Bei der jährlichen Brückenprüfung Anfang Juli wurden an der 1930 erbauten Brücke erhebliche Mängel festgestellt. Das Widerlager in Fließrichtung links ist zwischen 0,3 und 0,7 Meter unterspült, dadurch liegt die Gründung zur Wutach hin vollständig offen.

Das Widerlager in Fließrichtung rechts hat zwar irgendwann einmal eine Vormauerung zu seinem Schutz erhalten. Doch auch diese wurde teilweise unterspült. Sehr wahrscheinlich wurden die Widerlager seit ihrem Bau nicht mehr verändert. Und damals wurden sie sicher an die bestehende intakte Wutachböschung gebaut.

Diese kleine Brückenkonstruktion weist nach 93 Jahre größere Mängel auf. Auch zwei Längsträger sind an zwei Stellen durchgerostet und ob an den übrigen Längsträgern Korrosionsschäden bestehen, muss noch genauer untersucht werden. Die Gehwegplatten sind stellenweise ausgetauscht worden und dadurch noch in Ordnung, die „alten“ Platten sind jedoch an mehreren Stellen durchgerostet.

Bei einem Vororttermin am 11. Juli wurde die Brücke mit dem Ingenieurbüro Flösser in Augenschein genommen. Das Fazit der Ingenieure: Es sind „unverzüglich Maßnahmen zur Wiederherstellung der Standsicherheit bzw. Maßnahmen zur Nutzungseinschränkung einzuleiten“.

Die Brücke über die Wutach zum Campingplatz in Stühlingen ist seit 17. Oktober gesperrt. | Bild: lesca bölitz

Zudem wurden Vorschläge zur temporären Verkehrssicherung gemacht, die zeitnah umgesetzt wurden. Das Büro empfahl auch alternativ, das gesamte Bauwerk für den Verkehr zu sperren, was nun geschehen ist.

Die Verwaltung wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit Fachingenieuren die Machbarkeit eines Ersatzneubaus zu untersuchen. Im Einzelnen soll geprüft werden, ob eine Sanierung der bestehenden Brücke und deren Widerlager sinnvoll ist oder ob ein Ersatzneubau am gleichen oder an einem alternativen Standort günstiger wäre. Die Prüfungen enthalten dann jeweils eine grobe Kostenschätzung sowie zwei Konstruktionsvarianten, nämlich Stahl- oder Holzbau.

Die bestehende Brücke liegt in Fließrichtung rechts bereits auf einem privaten Grundstück, auf dem die Stadt ein Fußwegerecht besitzt. Dies würde auch bei einer neuen Brücke weiter bestehen. Die Verwaltung muss nun Mittel dafür im Haushalt 2024 bereit stellen und will sich um eine Förderung im Tourismusinfrastrukturprogramm bemühen.

Das sagen die Gemeinderäte

Wolfgang Zengle (FW) meinte, man müsse im Vorfeld mehr machen. Die Fundamente müssten in Zukunft wesentlich stabiler gebaut werden. Gabriele Fischer (FW) wusste zu berichten, dass die Brücke ursprünglich als Zubringer für den Campingplatz gebaut worden war.

Auf die Frage von Bürgermeister Joachim Burger, ob man die Brücke nicht auch ersatzlos streichen könne, reagierten einige Gemeindräte empört.

Alexander Mut (FW) wollte den Zugang zum Naturerholungsgebiet nicht gefährdet sehen. Marianne Würth (FW) fand, dass man die Brücke nicht ersatzlos streichen könne. Auch Corinna Pieper (CDU) sagte, eine Brücke müsse sein. Wenn notwendig auch an einer anderen Stelle.

Ein neuer Standort für die Brücke?

Im Zuge der Diskussion kam auch der Vorschlag, dass man an einem anderen Standort eine neue Fußgängerbrücke bauen könne. Als möglicher Standort wurde in der Sitzung die Verlängerung der bestehenden privaten Brücke über den Kanal genannt.

So wäre eine direkte Verbindung von der Stadt zum Schinderwald-Campingplatz möglich. Es ginge über die Hauptstraße, durch die geplante, aber noch zu bauende Unterführung der Bundesstraße B314 zum Lindenweg, weiter über die private Kanalbrücke zum Fußgängersteg über die Wutach.