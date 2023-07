58 Sandbunker, drei Teiche und eine perfekte Rasenfläche: Eine reife Leistung ist die tägliche Arbeit der Frauen und Männer im Team von Head-Greenkeeper Waleri Rutz aus Blumberg und seinem Stellvertreter Clemens Büche aus Bonndorf.

Insgesamt 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit kümmern sich um den Golfplatz Obere Alp inklusive Mechaniker und Hausmeister. Begriffe wie Trimmen, Säen, Düngen, Aerifizieren und Topdressing sind keine Fremdwörter für sie, und die Gewässerpflege gehört auch zu ihren Aufgaben. Sie sitzen also nicht nur auf dem Rasenmäher, wie so manche Nichtgolfer und vielleicht auch Golfer immer noch vermuten.

Nun haben die Mitarbeitenden ihr Werkzeug gegen Golfequipment getauscht und sich im ersten Greenkeeper-Turnier seit 2019 gemessen. Das Greenkeeper-Team hat dazu Kolleginnen aus Büros und Rezeption und Mitglieder inklusive Vorstandsteam bis zum Präsidenten eingeladen.

Morgens um 6.30 Uhr am Turniertag stehen die Mitarbeitenden wie immer parat, um vor Beginn des Spielbetriebs die wichtigsten Arbeiten zu erledigen. Dorothea Jakob aus Ühlingen Birkendorf ist seit 18 Jahren Greenkeeperin und mit allen Aufgaben bestens vertraut. In regenfester Kleidung – das Wetter meint es nicht gut mit den Spielern – mäht sie am Morgen des Turniers noch die Greens um die Löcher mit den Fahnen – am Ende des Tages wird sie ganz oben auf der Siegerliste stehen. Ihr Kollege Victor Laichner ist derweil mit dem fahrbaren Rechen unterwegs, er dreht unendliche Kreise in den Sandbunkern, den letzten Touch gibt er in Handarbeit. Christian Pfaff ist mit einem schweren Spezialwerkzeug unterwegs, um neue Löcher in die Grüns zu setzen.

Um 10 Uhr beginnt dann das Turnier. Gespielt wird in Vierer-Gruppen, Zwei gegen Zwei. Der jeweils bessere Ball der Duos ist maßgeblich, von dort spielen beide, bis der Ball im Loch ist. „Die Mitarbeiter unseres Teams sind dazu angehalten, das Golfspiel zu praktizieren“, erklärt Teamchef Waleri Rutz. So werde der Spielbetrieb besser verstanden. Störungen durch unachtsames Befahren der Bahnen, ein Loch im Fairways oder das Liegenlassen eines Gegenstands können einem Spieler den ganzen Tag verderben.

Damit aber auch die Mitglieder die vielen Aufgaben der Greenkeeper verstehen – es ist nicht mit Mähen und Rechen getan – spielen sie beim Greenkeeper-Turnier zusammen Golf. Beim Spiel über mindestens sechs Kilometer bergauf und bergab bleibt Zeit für Fragen und Gespräche, die am Abend bei Apero, Abendessen und Siegerehrung auf dem Werkhof der Greenkeeper fortgesetzt werden.

Die Atmosphäre ist locker, und doch will natürlich jeder zeigen, was er oder sie kann.