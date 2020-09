von Yvonne Würth

An vier Terminen lädt die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz im September und Oktober bei schönem Wetter zum gemeinsamen Gottesdienst im Freien ein. Pfarrer Karl-Michael Klotz begründet in einer Pressemitteilung die Überlegung, auch in Blumegg, Grimmelshofen und Schwaningen während der Corona-Pandemie Gottesdienste anzubieten. In den elf Orten der Seelsorgeeinheit gibt es kleinere und größere Kirchenhäuser.

Bereits regelmäßig finden Gottesdienste in den größeren Kirchen statt, nun besteht bei schönem Wetter auch die Möglichkeit dazu in den anderen Orten. Es gibt Sitzgelegenheiten, dennoch wird darum gebeten, Stühle mitzubringen, falls diese nicht ausreichen. Die Einhaltung des geforderten Abstandes von 1,5 Meter ist jederzeit zu beachten. Familien können zusammensitzen.

Der Start der Freiluftgottesdienste ist in Blumegg am Sonntag, 13. September um 17 Uhr vor dem Gemeindesaal. Eine Abordnung des Musikvereins Blumegg wird die musikalische Umrahmung bieten, es gibt ein Liedblatt. Auf der Wiese hinter dem alten Rathaus/Kindergarten in Grimmelshofen nahe der Kirche St. Martin findet der zweite Freiluftgottesdienst am Sonntag, 20. September, um 10.15 Uhr statt. „Familien mit kleinen Kindern können auch auf einer Decke zusammensitzen, sofern es nicht zu kalt ist“, schlägt die Pfarrgemeinde vor. Erntekörbchen und/oder Kräuterbuschen können zur Segnung mitgebracht werden. „Die Kinder sind eingeladen, Bilder zu den Themen auszumalen. Bei Regen findet nur die Taufe in der Kirche statt.“

Am Sonntag, 27. September, wird um 10.15 Uhr auf den Rastplatz Eberfingen zum Freiluftgottesdienst eingeladen. Auch hier können Erntegaben zur Segnung mitgebracht werden. Der Höhepunkt vieler Tierfreunde ist die jährliche Tiersegnung in der Kalvarienbergkapelle in Schwaningen. Diese findet auch in diesem Jahr statt, wenn auch die Türen der Kapelle geschlossen bleiben. Die Freiluftgottesdienst-Tiersegnung findet am Freitag, 2. Oktober um 18 Uhr statt.