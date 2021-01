von Yvonne Würth

Per Videokonferenz tagte der Pfarrgemeinderat Klettgau-Wutöschingen und besprach die Gottesdienste im Rückblick auf Weihnachten sowie aktuelle Änderungen. Weitere Themen waren der Abschied der beiden Ordensschwestern aus Erzingen sowie Informationen aus dem Stiftungsrat. 23 Teilnehmer nahmen der digitalen Sitzung teil, die Moderation hatte Vorsitzende Claudia Reim übernommen.

Sternsingeraktion 2021: Einen guten Mittelweg nannte die Vorsitzende Claudia Reim die Lösung für die Sternsinger. Päckchen mit Info-Flyern und den Aufklebern wurden teils in Briefkästen eingeworfen, teils lagen sie in allen Kirchen aus. Die Lieferung war allerdings erst nach Dreikönig erfolgt. Im Vorfeld hatten in Grießen zehn Frauen neue Kleidung für die Sternsinger genäht. Pfarrer Veit Rutkowski freute sich über die überraschend hohe Zahl an Spendentüten, die im Pfarrhaus Grießen eingeworfen wurden. Diese waren in den Geschäften ausgelegt gewesen und zahlreich mitgenommen worden. Die Gottesdienste in der Antonius-Kapelle Horheim seien sehr gut besucht gewesen, freut sich Klaus Tröndle. Dass dort „eine gute Stimmung, ein guter Geist geherrscht“ habe, bestätigte auch Pfarrer Rutkowski nach dem Patrozinium.

Gottesdienste: Seit dieser Woche gelten die neuen Coronavorschriften, das Tragen von FFP2- oder OP-Masken ist während der Gottesdienste verpflichtend. Es werden Masken bereitgestellt, falls jemand noch mit Stoffmaske kommt. Außerdem müssen Gottesdienste mit mehr als zehn Personen zwei Tage zuvor dem Rathaus gemeldet werden. Aktuell starten die Gottesdienste wegen der Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr bereits um 18.30 Uhr, nach Ostern wurde ein Verlegen auf 19 Uhr gewünscht, dies werde noch besprochen. Claudia Reim fragte an, ob die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen FFP2-Masken an Bedürftige verteilen solle. Hier erläuterte Chefarzt Christian Saurer, dass die Tragezeit addiert werden könne und die Maske nicht nach jeder kurzen Nutzung gewechselt werden müsse. Das Krankenhaus Stühlingen verkaufe diese für 3 Euro, da sie auch dort verpflichtend getragen werden müssen. Masken können im Pfarrhaus von Bedürftigen abgeholt werden. „Das Angebot ist da, aber ob es genutzt wird, ist fraglich“, schloss Pfarrer Rutkowski.

Lebenshaus von Anita Althaus: Ihre Ideen für ein Lebenshaus stellte Pfarrgemeinderätin Anita Althaus dem Pfarrgemeinderat vor.

Stiftungsrat: Heinz Giesen vom Stiftungsrat erläuterte in der Sitzung außerdem, dass die Erzdiözese auch das Schwesternhauses in Erzingen verkaufen möchte. Es gab Infos über die elektrische Schließanlage im Pfarrhaus Grießen und die Mietwohnung im Obergeschoss des Kindergartens in Wutöschingen. Hier wurde über die Höhe des Mietpreises diskutiert, die manchem angesichts der Wohnlage im Altbau mit Kinderlärm und auch hinsichtlich der sozialen Verpflichtung zu hoch erscheint.

Die nächste Sitzung des Pfarrgemeinderates findet am Mittwoch, 24. März, statt, entweder per Videokonferenz (Zoom) oder in der Halle Rechberg.