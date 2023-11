Wangen – Bei allen drei Theateraufführungen des Musikvereins Eintracht Ober-Unterwangen war der Gemeindesaal Oberwangen ausverkauft, manche Spätentschlossenen gingen an der Abendkasse leer aus.

Gemäß des Titels „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Autorin Winnie Abel erhielten die Zuschauer einen Fahrschein als Eintrittskarte und wurden schon vor Beginn des Stücks mit Knabbereien vom Service-Wagen und Speisen vom Bordrestaurant verwöhnt. Das Publikum bekam einen authentischen Eindruck davon, was in einer Bahnhofshalle eines kleinen Ortes alles passieren kann, wenn dort ein zusammengewürfelter Haufen Reisender strandet. Am Zwischenapplaus und den vielen Lachern war zu merken, mit welchem Vergnügen die Zuschauer dem Geschehen auf der Bühne folgten. Die erste Szene spielte sich mitten im Publikum ab, was eine gelungene Idee der Autorin war, und die Besucher überraschte. Diese schlossen ganz besonders vier feuchtfröhliche Kegeldamen in ihr Herz, welche sich eigentlich auf ihrem Jahresausflug befanden. Ganze Arbeit hatten dabei die Maskenbildnerinnen geleistet – sie hatten harmlose Schauspielerinnen in aufgedonnerte Kegel-Ladies in Pink verwandelt. Am meisten beschäftigte sich manch einer im Publikum mit der Frage, was wohl in den vielen Sektflaschen war, aber Regisseurin Franziska Schultz beteuerte mit einem Augenzwinkern, dass alles in diesem Theaterstück echt sei. Keineswegs hintenan standen dabei die anderen Reisenden: eine Businessfrau, eine Meditationsberaterin, ein Verschwörungstheoretiker, ein Schweizer Paar in Ehekrise, eine Dorfpolizistin, eine vom Verfolgungswahn angeschlagene Patientin, ein aufgekratzter US-amerikanischer Tourist und ein gutmütiger Landstreicher, der die Bahnhofshalle als Wohnzimmer nutzt.

Am Ende waren alle zufrieden mit dem gelungenen Abend, und die Regisseurin bedankte sich bei den Darstellern für ihre tollen Leistungen. Auch die Schauspieler waren glücklich, dass ihnen nach 24 Proben eine solche Show gelungen war. Auf der After-Show-Party waren sie sich alle einig, dass sich die Mühe und die geopferte Zeit in höchstem Maße gelohnt haben. Musikverein und Theatergruppe waren sich einig, dass sie die Wangener Theatertradition auf jeden Fall in zwei Jahren weiterführen wollen. Nach der Pandemie und dem Neubau des Gemeindesaals konnte der Verein nach fünf Jahren Pause neue Bühnenaufbauten und erstmals einen elektronisch gesteuerten Vorhang präsentieren. Da der neue Bühnenraum größer ist als der bisherige, wagte sich die Theatergruppe erstmals an ein Stück mit 13 teilweise gleichzeitig spielenden Akteuren.