von Jutter Binner-Schwarz

Die Wanderung durch den „Schinderwald“ startet auf dem Parkplatz, welcher der Einfahrt zum Gewerbegebiet „Sulzfeld“ gegenüber liegt. Es geht bergauf in den Wald. Schon bald erreicht man den Standort „Vordere Bücken“. So nämlich heißt das Gewann, in dem wir uns befinden. Im Volksmund hält sich allerdings hartnäckig der Name „Schinderwald“. Das rührt daher, dass sich auf der ebenen Fläche links des Wegweisers einst der „Wasenplatz“ befand. Dort stand die Wasenhütte des Wasenmeisters (Schinder/Abdecker) und somit die offizielle Abdeckerei der Region. Hier wurden verendete Tiere verwertet und Jagdköder für die Jagdherren hergestellt. In der Nähe dürfte sich auch der jüdische Friedhof befunden haben. Sein genauer Standort ist heute unbekannt, die Grabsteine sind längst verschwunden.

Alte Falle

Weiter geht es bis zu einer scharfen Rechtskurve, wo ein kurzer schmaler Pfad an eine alte Wolfsgrube führt. Sie erzählt von Zeiten, in denen der Wolf in den Wäldern um Stühlingen präsent war. Um ihn zu fangen, wurde das tiefe, gemauerte Erdloch mit Reisig abgedeckt.

Alte Wolfsgrube im Schinderwald bei Stühlingen. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Am Boden platzierten die Jäger einen Köder. So angelockt stürzte der Wolf in die Grube, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Der Tod war ihm sicher. Hier ist für Besucher Vorsicht geboten, muss doch das Geländer demnächst erneuert werden.

Von Gerhard Kehl und Jutta Binner-Schwarz Eine Wanderung führt auf schmalen Pfaden zum Schloss Hohenlupfen Das könnte Sie auch interessieren

Zurück auf dem Hauptweg, geht es mit der gelben Raute nach rechts ab. Der Wald ist in den vergangenen Jahren lichter geworden, wodurch nicht nur die Sommerblumen besonders üppig blühen. Die Klette sorgt für Erinnerungen. Wer hat nie andere Kinder mit den klebrigen Disteln beworfen?

Anziehend: Kaisermantel auf Klette. | Bild: Binner-Schwarz

Sie sind mit den Flockenblumen ergiebiger Futterplatz für unzählige Schmetterlinge. Vor allem der Kaisermantel ergötzt sich an den Blüten.

Schattige Route

Während der gelbe-Raute-Weg in einer Linkskurve nach rechts führt, bleiben wir auf dem breiten Hauptweg und gehen weiter leicht bergauf bis zur Kreuzung Georgweg/Beckenhansäckerleweg. Von hier aus lohnt ein Abstecher nach links bis zum „Umsetzer“. Kurz nach den beiden Funkmasten laden zwei Bänke zu einer Rast ein. Das Schloss grüßt herüber, das Städtle bleibt jetzt im Sommer durch die Belaubung fast ganz verborgen. Zurück auf dem Hauptweg folgen wir dem „Beckenhansäckerleweg“. Der verläuft zunächst fast eben durch den schattigen Wald, später leicht bergab.

Stühlingen Auf dem Römerweg führt eine Wanderung von Bettmaringen zu den sagenhaften Ruinen der Burg Roggenbach Das könnte Sie auch interessieren

Beim Standort-Wegweiser „Merkedel“ mit seiner Bank bietet sich ein kleiner Schlenker an. Dazu verlockt links ein schmaler Pfad, der schon bald auf den Schweizer „Grenzpfad“ trifft. Auf einigen Treppenstufen geht es hinunter bis zu einem Bach, der im Sommer meist trocken fällt. Auf der anderen Seite präsentiert sich ein bemerkenswerter Grenzstein aus der Zeit der „Hostiz“. Der stattliche „3-Märker“ kennzeichnet die Gemarkungsgrenzen von Oberhallau (OH), Stühlingen (ST) und Schleitheim (SH).

Der stattliche „3-Märker“ aus dem Jahr 1839 kennzeichnet im Schinderwald die Gemarkungsgrenzen von Oberhallau (OH), Stühlingen (ST) und Schleitheim (SH). | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Er stammt aus dem Jahr 1839 und trägt außerdem die Abkürzungen CS für Canton Schaffhausen und GB für Großherzogtum Baden sowie die Nummer 416. Zurück am Standort-Wegweiser führt die Route bergab zur „Ziegelhütte“. Dort, wo in der Nähe eines Wohnhauses einst die Stühlinger Ziegler ihre Ziegel schlugen, erinnert nichts mehr an das alte Handwerk. Wir biegen nach rechts ab und marschieren etwa zehn Minuten parallel zur Bundesstraße. Das Rauschen der vielen Autos macht vergessen, dass sich hier in den Tiefen des Tales einst eine große Wiesenfläche ausbreitete.

Stühlingen Geheimtipp: Wandertour auf alter Salz-Route Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Ertrag wurde durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem gesteigert. An die „Sulzfeldwässerung“ (1832 – 1920) erinnert auf der linken Seite eine rekonstruierte Anlage mit Graben, Bogenbrücke, Stellfalle und Schleuse. Dies ist Engelbert Klösel, Fachwart für Heimatpflege beim Schwarzwaldverein, und seinem Team zu verdanken. Von hier aus erreichen wir nach wenigen Metern unseren Ausgangspunkt.

Jüdischer Friedhof

In Stühlingen lebte seit dem ersten Drittel des 16.Jahrhunderts bis zur Ausweisung aller Juden 1743 eine große jüdische Gemeinde. Für das Recht, im Ort zu wohnen, bezahlte sie hohe Geldsummen an den jeweiligen Landesherrn, aber auch an die Stadtgemeinde. In den Schutzbriefen war den ansässigen Juden ausdrücklich eine Begräbnisstätte gestattet worden. Diese befand sich „jenseits der Wutach“ im Schinderwald, in der Häusler-Chronik bezeichnet als „das Judenbegräbnis obem Schaffhauser Weg“.

Die Tour Ausgangspunkt/Ende: Schinderwald-Parkplatz gegenüber der Einfahrt zum Gewerbegebiet „Sulzfeld“. Wanderzeit: 2,5 Stunden, circa 100 Höhenmeter, gemütliche Tour im schattigen Wald.

Wo sich der Friedhof genau befand, ist heute ungeklärt. Verschiedene Quellen verorten ihn in der Nähe des Wasenplatzes. Als einziges sichtbares Zeichen der Begräbnisstätte befindet sich im „Judenwinkel“ drüben im Städtle ein jüdischer Grabstein, der im Keller eines nahen Hauses gefunden und unter der Stadtlinde platziert wurde. Weitere Grabsteine wurden vermutlich als Baumaterialien verwendet.

Ziegelhütte

Die Stühlinger Ziegelhütte wurde bereits vor 1527 gegründet. Ihre Blütezeit war im 18. und 19. Jahrhundert. Die Anlage mit Werkstatt und Brennofen befand sich seit 1696 im Besitz der Stadt, die sie bis 1869 an verschiedene Zieglerfamilien verpachtete. Dann verkaufte sie ihr Eigentum für 4000 Gulden an den Ziegler Emanuel Sauter. Dieser musste schon bald Konkurs anmelden. Am 15. März 1873 ersteigerte Christian Schempp die Ziegelhütte. Bis 1897 stellte er hier Ziegel her.