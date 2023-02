Die Auswirkungen des erweiterten Wasserschutzgebiets auf die Landwirtschaft und der Dauerbrenner der Schweizer Landnahme waren Thema der Hauptversammlung des BLHV Stühlingen (Badisch Landwirtschaftlicher Hauptverband). Nicht nur aus Stühlingen, sondern auch aus Bonndorf und Wutach waren Landwirte auf Einladung des Vorsitzenden Wilfried Kaiser in Kaisers Hofstube Wangen gekommen, um die gemeinsamen Probleme miteinander zu besprechen.

Erweiterung Wasserschutzgebiet

Das Wasserschutzgebiet in Stühlingen soll erweitert werden. Parallel zur Info-Veranstaltung im Dezember 2022 haben die Landwirte aus Stühlingen und Wutach die „rote Kartierung“ erhalten. Ein Termin für einen Runden Tisch mit Vertretern des BLHV und dem Umweltamt konnte erst auf den 30. März gefunden werden, dann sind die aktuellen Düngemaßnahmen bereits wieder abgeschlossen.

Im Anschluss soll in Absprache mit Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auch Geld generiert werden, damit die Landwirtschaft erhalten werden könne: „Wir brauchen viele Infos und Ideen. Ihr schafft draußen, ihr seht am einfachsten, wo es klemmen könnte. Ich will etwas anbieten, das für uns verträglich ist“, bat der Präsident des BLHV Baden, Bernhard Bolkart, die anwesenden Landwirte um ihre Einschätzung und Erfahrungen. Diese wolle er bündeln und beim Gespräch vorbringen.

Der Stadtverband 2007 fusionierten die BLHV-Ortsvereine (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) Bettmaringen, Blumegg, Eberfingen, Lausheim, Mauchen, Schwaningen, Stühlingen, Wangen und Weizen zum BLHV-Stadtverband Stühlingen, in dem heute 158 Mitglieder sind. Der Vorsitzende Wilfried Kaiser (seit 2011) ist zu erreichen unter Telefon 07703/91150. Der Landesbauerntag Der Landesbauerntag 2023 des BLHV findet am 1. April im Kulturo in Owingen statt.

Die anwesenden Landwirte bemängelten die fehlende Kommunikation, teilweise sprachen sie den „Charakter von Willkür“ an, dass Höfe einfach mit in die rote Kartierung eingeschlossen wurden, unabhängig von der Wasserfluss-Richtung. Das Thema Wasserschutzgebiet sei bereits 1995 angesprochen worden: „Das einfach so festzulegen, ohne mit der Landwirtschaft zu kommunizieren, ist nicht haltbar und unfair hoch fünf“, erklärte einer der Landwirte.

Der Präsident des BLHV Baden, Bernhard Bolkart, sprach bei der Hauptversammlung des BLHV-Stadtverbands Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Wilfried Kaiser bat darum, dass erst eine Bestandsaufnahme gemacht werde und anhand dieser Daten vorgegangen werden soll.

Seine Unterstützung erklärte Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger: „Wir vertreten die Bürger, da gehören die Landwirte auch dazu.“ Da das Wasser knapp werde, müsse das Thema jetzt angegangen werden. „Am Schluss muss jeder seinen Teil beitragen, es wird die eine oder andere Einschränkung geben, wir müssen neue Konzepte suchen.“

Er monierte, dass nicht alle Informationen beim Regierungspräsidium landen – so habe es der Plan für die Umfahrung Grimmelshofen in vier Jahren nicht nach Stuttgart geschafft. Friedrich Müller vom BLHV-Ortsverband Wutach bat um Beratung und Begleitung, da das Gebiet im Karstgebiet liege.

In der Versammlung gab es auch einen kritischen Blick auf die Schweizer, die in Deutschland landwirtschaftliche Flächen nutzen. „Das Thema wird uns weiterhin sehr stark bewegen“, erläuterte Bernhard Bolkart.

Personalmangel in Geschäftsstelle

Für den erkrankten BLHV-Geschäftsführer Benjamin Fiebig sprach Bernhard Bolkart den seit Jahren bestehenden Personalmangel in der landwirtschaftlichen Buchstelle an. Durch den Mangel an Mitarbeitern und der Beraterin gab es einen Mandanteneinbruch und als Folge ein großer finanzieller Verlust.

„Im Bereich der Landwirtschaftlichen Buchstelle finden wir vor Ort weder Sachbearbeiter noch Berater. Ohne Führungskraft vor Ort ist eine gute Personalentwicklung massiv erschwert und lediglich durch die persönlichen Visiten des Buchstellenleiters auf Standby zu halten“, erläuterte Benjamin Fiebig in seinem Schreiben an Wilfried Kaiser.

Wilfried Kaiser ist seit 2011 Vorsitzender des BLHV-Ortsverbands Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Neben der Investition in die Digitalisierung wird auch eine Kampagne zur Ansprache innerhalb der Landwirtschaft aufgestellt, außerdem werden quer über alle verwandten Ausbildungsrichtungen gesucht und Kooperationsmöglichkeiten mit Steuerberaterkanzleien geprüft. „Mit Frau Bucher verfügt Tiengen seit diesem Monat über eine Standortleitung, die sich in Vollzeit um die organisatorischen Belange unserer Mitglieder und unseres Ehrenamtes kümmern“, so sich Benjamin Fiebig.

Grundsteuer

Für die Abgabe der Unterlagen zur Grundsteuer B ist Zeit bis Ende März. Aktuell arbeite der BLHV daran, für die Grundsteuer A eine Verlängerung bis zum Jahresende zu erhalten. Bis Ende Juni ist dies bereits möglich. Der BLHV-Präsident Bernhard Bolkart bat die Anwesenden darum, nicht ständig deswegen anzurufen, da die Finanzämter derzeit überlastet seien und auch nicht schneller werden, wenn sie stattdessen am Telefon sitzen.