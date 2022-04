von Yvonne Würth

In der Feuerwehrabteilung Blumegg wurde mit dem 23-jährigen Dominik Duttlinger ein neuer Abteilungskommandant gewählt. Die Hauptversammlung im Gasthaus „Kranz“ in Lausheim dauerte über vier Stunden, viele Themen wurden angesprochen.

Der neu gewählte Kommandant Dominik Duttlinger ist 23 Jahre alt, das junge Alter war ein Diskussionspunkt, im Vorfeld hatte Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer bereits abgeklärt, dass dem nichts entgegenstünde: „Ihr wählt einen ganz jungen Abteilungskommandanten, er geht auf die Landwirtschaftsschule, macht seine Ausbildung privat und trotzdem übernimmt er das Amt. Selbstverständlich ist er ziemlich schnell überlastet, ich bitte euch, ihn zu unterstützen.“

Feuerwehr Stühlingen Die Feuerwehr Stühlingen ist mit 260 aktiven Feuerwehrkameraden die mannschaftsstärkste im Landkreis Waldshut. Die zehn Abteilungen agieren seit 2015 in vier Ausrückebereichen, um die Schlagkraft zu erhöhen: Süd (Stühlingen, Eberfingen, Mauchen), Mitte (Weizen, Schwaningen), Ost (Grimmelshofen, Lausheim, Blumegg) und West (Bettmaringen, Wangen). 1992 wurden Jugendwehr und Altersabteilungen gegründet, außerdem pflegen die Abteilungen Eberfingen und Lausheim eine eigene Kinderwehr. Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer (seit September 2018) ist zu erreichen per Telefon 07744/532 65.

Er ging einen Schritt weiter in das nächste Wahljahr 2027 und erinnerte die Kameraden, dass für den wiedergewählten Stellvertreter Christian Burger dann nach 15 Jahren vielleicht ein Nachfolger gesucht werden müsse: „Dann brauchen wir junge Leute, die wir nachziehen wollen.“

Vor allem die dringend benötigten Lehrgänge stehen aktuell im Vordergrund: „Uns ist ganz wichtig, dass wir die Feuerwehr Blumegg erhalten, wir brauchen jede Abteilung, das haben wir beim Waldbrand gesehen, vielleicht brennt nächste Woche ein Haus, wo Leute sind, die man rausholen soll. Es ist ganz wichtig, dass wir eine schlagkräftige Feuerwehr haben.“

Wahlen

Der bisherige Kommandant Andreas Müller trat nach zehn Jahren im Amt nicht mehr an. Gewählt wurden neben dem neuen Kommandanten Dominik Duttlinger und seinem Stellvertreter Christian Burger auch Schriftführer Tobias Baumann und Kassierer Matthias Eichkorn, welche alle drei bereits seit Langem ihr Ehrenamt innehaben.

Das Thema Fahrzeug stand ebenfalls in der Diskussion. Das alte Fahrzeug müsse dringend überholt werden, damit die Bremsen sicher funktionieren. Für den Ausrückebereich Ost (Grimmelshofen, Blumegg, Lausheim) gebe es aktuell kein wasserführendes Fahrzeug, zwei sollten es sein. Blumegg mit der Kreisstraße habe allerdings nicht das Gefährdungspotenzial wie Grimmelshofen mit der Bundesstraße: „Wir sind wirklich bestrebt, jede Abteilung so auszustatten, wie es sich gehört. Aber das können wir nicht aufs Mal machen.“

Nachwuchsanwerbung

Stolz zeigte sich die Feuerwehrabteilung Blumegg auf die sechs Kameraden in der Jugendabteilung, vermehrt wurde mit Schnupperproben um Nachwuchs geworben. Dass aus Stühlingen kein einziger Ausbilder komme für die Feuerwehr im Landkreis, kritisierte Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer, speziell in Blumegg fehle es an Maschinisten, allgemein in Stühlingen an Gerätewarten. „Wir werden viel mehr zusammenarbeiten müssen, wir haben über Jahrzehnte die Feuerwehrarbeit schleifen lassen in Stühlingen.“

Dass für die Umsetzung der von oben diktierten Vorschriften auch das entsprechende Geld nötig sei, kritisierte der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Duttlinger. „Für mich ist wichtig, dass jeder Feuerwehrmann gesund zurückkommt“, betonte Pfeifer. Ortsvorsteher Gerd Müller entschärfte: „Wir sind die Ersten, die helfen können, das ist der ureigentliche Antrieb, den jeden bewogen hat, in die Feuerwehr zu gehen. Hier sitzen junge Leute, die wissen, was sie mit ihrer Freizeit machen könnten.“ Es werde gemacht, was möglich sei, in der Abteilung Blumegg bereits seit 120 Jahren und länger.